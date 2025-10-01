Bruno Vespa e lo scontro con l’attivista sulla Flotilla, alta tensione a Porta a porta: «Allora non ve ne fotte niente di portare aiuti» – Il video

Il conduttore è esploso contro Tony La Piccirella, in collegamento dalla Global Sumud Flotilla

Collegamento ad alta tensione tra lo studio di Porta a porta e la Global Sumud Flotilla nella puntata andata in onda martedì 30 settembre. Bruno Vespa ha letteralmente perso le staffe, mentre discuteva con l’attivista Tony La Piccirella, a bordo di una delle navi dirette a Gaza. Durante il confronto, Vespa ha accusato l’equipaggio della missione di non cursarsi davvero delle sorti della popolazione palestinese: «Posso dire che non ve ne fotte niente di portare gli aiuti alle persone? Voi volevate stabilire un collegamento diretto, non riuscirete ad averlo e lo sapevate prima di partire».

Lo sfogo del conduttore

Vespa ha provato a chiarire di aver dato in escandescenze, non riuscendo a spiegarsi perché la Global Sumud Flotilla non abbia accettato la mediazione della Chiesa per lasciare i beni raccolti a Cipro, al cardinale Pierbattista Pizzaballa. Durante lo sfogo del conduttore, La Piccirella ha continuato a cercare di spiegare le ragioni dei volontari, ovvero aprire un canale diretto con i gazawi e rompere l’assedio di Israele. «Contavamo sul rispetto del diritto internazionale – ha aggiunto l’attivista – e sull’intervento degli Stati che si dicono civili».

Fonte video: RaiPlay