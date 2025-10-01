Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
CULTURA & SPETTACOLOBruno VespaGazaGlobal Sumud FlotillaPalestinaPorta a PortaRaiTvVideo

Bruno Vespa e lo scontro con l’attivista sulla Flotilla, alta tensione a Porta a porta: «Allora non ve ne fotte niente di portare aiuti» – Il video

01 Ottobre 2025 - 13:49 Ugo Milano
embed
Il conduttore è esploso contro Tony La Piccirella, in collegamento dalla Global Sumud Flotilla

Collegamento ad alta tensione tra lo studio di Porta a porta e la Global Sumud Flotilla nella puntata andata in onda martedì 30 settembre. Bruno Vespa ha letteralmente perso le staffe, mentre discuteva con l’attivista Tony La Piccirella, a bordo di una delle navi dirette a Gaza. Durante il confronto, Vespa ha accusato l’equipaggio della missione di non cursarsi davvero delle sorti della popolazione palestinese: «Posso dire che non ve ne fotte niente di portare gli aiuti alle persone? Voi volevate stabilire un collegamento diretto, non riuscirete ad averlo e lo sapevate prima di partire».

Lo sfogo del conduttore

Vespa ha provato a chiarire di aver dato in escandescenze, non riuscendo a spiegarsi perché la Global Sumud Flotilla non abbia accettato la mediazione della Chiesa per lasciare i beni raccolti a Cipro, al cardinale Pierbattista Pizzaballa. Durante lo sfogo del conduttore, La Piccirella ha continuato a cercare di spiegare le ragioni dei volontari, ovvero aprire un canale diretto con i gazawi e rompere l’assedio di Israele. «Contavamo sul rispetto del diritto internazionale – ha aggiunto l’attivista – e sull’intervento degli Stati che si dicono civili».

Fonte video: RaiPlay

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Beatrice Venezi, l’accusa dell’ex sovrintendente: «È inadeguata per il curriculum». E la difesa di Colabianchi: «Giovane e di talento»

2.

J. K. Rowling attacca Emma Watson: «Ignorante, privilegiata». Le accuse della scrittrice dopo che l’attrice aveva ammesso di volerle ancora bene

3.

Evelina Sgarbi, il rimorso davanti alle foto del padre Vittorio. La sua verità su perché è ridotto così: «Dovevo muovermi prima»

4.

Su Marcella Bella «frasi squallide: chiedete scusa». Scoppia il caso politico sui giudici di Ballando. Cosa hanno detto Lucarelli e Mariotto – Il video

5.

Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio in sedia a rotelle e il ricordo di Eleonora Giorgi: «Non sono forte come lei, ma ora voglio volare»

leggi anche
ESTERI

La Flotilla in rotta su Gaza: «Collisione sfiorata con una nave di Israele». La Spagna: «Fermatevi, non vi proteggeremo» – La diretta

Di Ugo Milano
POLITICA

Scuderi (Verdi) a bordo della Flotilla: L'esercito israeliano sta arrivando – Il video

Di Redazione
flotilla-spagna-fregata-sostegno
ESTERI

Flotilla, la nave Alma avvicinata dalle barche israeliane: «Manovre intimidatorie» – Il video

Di Ugo Milano
scioperi gaza global sumud flotilla oggi roma milano
ATTUALITÀ

Tutti gli scioperi per la Global Sumud Flotilla

Di Alessandro D’Amato
Bruno Vespa
POLITICA

Lo sfogo di Bruno Vespa sugli italiani: «Vogliono la pace ma non le armi? Studino la Storia»

Di Simone Disegni