Flotilla, la nave Alma avvicinata dalle barche israeliane: «Manovre intimidatorie» – Il video

«Una delle nostre navi capofila, Alma, è stata aggressivamente circondata da una nave da guerra israeliana per diversi minuti» scrivono gli esponenti della Flotilla

Notte di tensione per la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che trasporta aiuti umanitari verso Gaza. Nelle prime ore di questa mattina la nave Alma, una delle imbarcazioni capofila, è stata avvicinata per diversi minuti da una nave da guerra israeliana. Secondo la ricostruzione diffusa dagli organizzatori, le forze navali israeliane avrebbero disattivato da remoto le comunicazioni di bordo, comprese le trasmissioni a circuito chiuso ,mentre l’unità militare si avvicinava pericolosamente, tanto da costringere il capitano a una brusca manovra per evitare la collisione frontale. Poco dopo, la stessa unità israeliana avrebbe puntato contro un’altra nave della Flotilla, la Sirius: «ripetendo simili manovre di disturbo per un lungo periodo di tempo, prima di ritirarsi definitivamente» riferisce la Global Sumud Flotilla.

La missione e le accuse

«Queste manovre sconsiderate e intimidatorie hanno esposto i partecipanti a gravi rischi. La Flottiglia Global Sumud è una missione pacifica e non violenta che trasporta aiuti umanitari e civili da oltre 40 paesi». ribadiscono dal direttivo. «Interferire con il nostro passaggio è illegale e qualsiasi attacco o intercettazione costituisce un crimine di guerra», si legge ancora. La spedizione rimarca l’intenzione di proseguire: «Nonostante questi atti di aggressione, la flottiglia prosegue la sua corsa con determinazione. La nostra missione rimane chiara: sfidare l’assedio illegale di Gaza da parte di Israele, stare al fianco del popolo palestinese e fornire aiuti a una popolazione assediata che rischia la fame e il genocidio»