Flotilla, Meloni: Non capisco iniziativa in un momento così delicato nei negoziati – Il video

01 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Danimarca, 01 ottobre 2025 “Insistere su un’iniziativa del genere continuo a non capirlo: in questa fase in cui tutti dovrebbero capire che attendere durante un negoziato di pace è la cosa più giusta. Penso che il rischio di un’iniziativa che diceva di nascere per questione umanitaria, ma poi invece era per forzare un blocco navale, assume dei contorni incredibili in questa fase: ma forse alleviare le sofferenze del popolo palestinese non erano le priorità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel door step in arrivo al Consiglio europeo di Copenaghen, rispondendo a una domanda sulla Global Sumud Flotilla. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

