Espulsi due militari dell’ambasciata russa: «Erano spie al soldo del Cremlino». Tajani: «Ingerenza inaccettabile». Mosca prepara la vendetta

I due addetti dell'ambasciata avranno tre giorni di tempo per lasciare Roma. E intanto Mosca annuncia: «Risponderemo»

Il governo ha espulso due addetti militari dell’ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo, con un post sui social, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Roma, i due si sarebbero resi responsabili di attività di spionaggio per conto del Cremlino. «Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all’ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni. Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Un’ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale», attacca Tajani su X.

Mosca: «Risponderemo»

Alle parole di Tajani ha risposto il ministero degli Esteri russo, guidato da Sergej Lavrov. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ria Novosti, Mosca ha assicurato che «risponderà» all’espulsione dei due militari della sua ambasciata a Roma.

L’arresto di due ex 007 italiani

Il sistema di spionaggio era stato scoperto poco più di un anno fa, dopo la segnalazione dell’Aisi, con un’operazione di controspionaggio da parte dell’intelligence italiana. Quell’operazione ha dato il via alle indagini dei carabinieri del Ros, che hanno portato – nei giorni scorsi – all’arresto di due ex 007 italiani con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo i carabinieri del Ros, i due avrebbe raccolto informazioni riservate in cambio di denaro per conto di un presunto agente dei servizi segreti russi, coperto da immunità diplomatica in Italia.

Foto copertina: ANSA/Fabio Frustaci | Via Goito, a Roma, dove si trova la sede dell’Ambasciata Russa in Italia