Passa Vannacci, parte il coro con Bella Ciao. La reazione della moglie e del generale contro la band a Viareggio – Il video

La scena per strada a Viareggio, dove vive l'eurodeputato che passeggiava in pantoloncini con sua moglie. Le sbracciate e il gestaccio quando parte il brano partigiano

Lo scorso sabato sera Roberto Vannacci passeggiava per il centro di Viareggio insieme alla moglie Camelia Mihailescu, quando si è imbattuto in un gruppo musicale che si stava esibendo per strada. Quando i musicisti de «il Complesso d’Inferiorità» hanno visto passare l’eurodeputato eletto con la Lega, la band ha attaccato Bella Ciao, e la coppia ha risposto fermandosi qualche secondo. Vannacci ha iniziato a ballare tendendo ripetutamente le braccia a ritmo di musica, mentre accanto a lui la moglie saltellava e ha rivolto più volte il dito medio verso i musicisti, dopo un primo gesto che pareva un impacciato accenno di saluto romano. Le immagini, riprese da una persona presente e diffuse dalla pagina Viareggio Antifascista, mostrano la folla che continua a intonare il brano partigiano anche mentre i due si allontanano.

Nel commentare il video, Viareggio Antifascista ha scritto che nelle immagini «si vede come la moglie del generale accenni prima un impacciato saluto romano sostituito poi dal dito medio, seguita poi da suo marito Vannacci che invece approccia un balletto palesemente caratterizzato da saluti romani provocatori nei confronti delle persone che lo hanno accolto e cacciato al grido di Bella Ciao». La pagina ha aggiunto una lettura politica dell’episodio, sostenendo che «la propaganda vuol far vedere sempre l’accoglienza a suo favore che riceve nei suoi tour, noi invece vogliamo far vedere come proprio nella città che lo ospita, non è il benvenuto e questa è l’accoglienza che gli riservano i viareggini».