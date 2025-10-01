Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ESTERICessate il fuocoDonald TrumpGazaHamasNegoziati di paceOstaggiPalestinaQatarUSA

Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump. L’incontro in Qatar con i vertici: i nodi su disarmo, esilio e ritiro di Israele

01 Ottobre 2025 - 15:49 Ugo Milano
embed
israele-hamas-gaza-1-ottobre
israele-hamas-gaza-1-ottobre
Intanto l'Idf prende il controllo del corridoio Netzarim: stop ai rientri dei civili a Gaza City

Ancora non è arrivata una risposta ufficiale da parte di Hamas al piano illustrato da Donald Trump per porre fine alle operazioni militari israeliane a Gaza. Ma secondo il canale saudita Al-Sharq, che cita fonti informate sul dossier, i miliziani palestinesi hanno chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al documento. Le richieste riguarderebbero in particolare tre clausole: quelle relative al disarmo, all’esilio della leadership di Hamas e alla necessità di ottenere garanzie per un ritiro completo dell’Idf (l’esercito israeliano) dalla Striscia.

L’incontro a Doha per convincere Hamas

Secondo le stesse fonti citate da Al-Sharq, ieri – martedì 30 settembre – si è tenuto un incontro a Doha con i rappresentanti di Qatar, Egitto e Turchia. Tutti e tre i Paesi arabi avrebbero «incoraggiato Hamas ad accettare la proposta». I miliziani palestinesi hanno chiarito che «sono necessarie garanzie internazionali» e che necessitano di altri «due o tre giorni» per definire la propria posizione. Il piano di pace di Trump ha già incassato l’appoggio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, presente alla Casa Bianca al momento dell’annuncio, e potrebbe mettere fine alla sfiancante pressione militare che l’Idf esercita sulla Striscia di Gaza da quasi due anni.

Stop ai rientri a Gaza City

Nel frattempo, l’Idf continua la sua offensiva sull’enclave palestinese. Un portavoce dell’esercito israeliano ha fatto sapere che è stato raggiunto il controllo operativo sul Corridoio Netzarim, nel nord della Striscia di Gaza, e che adesso l’asse è stato chiuso all’ingresso da sud. Questo impedisce ai cittadini palestinesi di fare rientro a Gaza City, la città più grande e popolosa dell’enclave. «Le truppe hanno agito per interrompere le capacità operative di Hamas nella zona», aggiunge l’Idf.

Foto copertina: EPA/Mohammed Saber | Un’area di Gaza City distrutta dai bombardamenti israeliani, 30 settembre 2025

Articoli di ESTERI più letti
1.

Flotilla verso Gaza, Meloni: «Risparmiateci le lezioni sulla pace se volete l’escalation». Israele pronta ad agire

2.

La Global Sumud Flotilla e l’accusa dei legami con Hamas, cosa dicono le «prove» di Israele. Il generale Tricarico all’attacco: «È braccio operativo»

3.

Il piano di Israele per fermare la Global Sumud Flotilla con droni e minibombe: «Rischio ribellione nelle piazze italiane»

4.

«Prepariamoci alla guerra, per vincerla», il capo del Pentagono ai generali. Trump: «Nucleare? Spero di non doverlo usare»

5.

Lupo aggredisce una bimba di 5 anni in spiaggia, poi segue la madre fin sotto casa. Allarme in Grecia: «Abbattiamoli»

leggi anche
ESTERI

La Flotilla verso Gaza, l’ultimo appello di Israele: «Consegnate gli aiuti in un altro porto». Italia, Spagna e Svezia: «Fermatevi» – La diretta

Di Ugo Milano
bruno vespa flotilla
CULTURA & SPETTACOLO

Bruno Vespa e lo scontro con l’attivista sulla Flotilla, alta tensione a Porta a porta: «Allora non ve ne fotte niente di portare aiuti» – Il video

Di Ugo Milano
Sindaco di Reggio Emilia con Francesca Albanese
POLITICA

Cita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza. Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti, strigliato pure da Francesca Albanese: «Non lo dica più» – Il video

Di Giovanni Ruggiero