Cita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza. Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti, strigliato pure da Francesca Albanese: «Non lo dica più» – Il video

Marco Massari aveva anche parlato di genocidio in corso a Gaza, dopo aver però parlato anche del 7 ottobre. La platea, e la prestigiosissima ospite, non gli ha perdonato la citazione agli ostaggi ancora nelle mani dei guerriglieri di Hamas

Il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, è stato travolto da insulti e fischi per aver indicato a liberazione degli ostaggi come una delle condizioni per la pace a Gaza. «In più si è beccato anche la strigliata della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che il sindaco aveva invitato con tutti gli onori sul palco dello storico Teatro Valli per il Premio Tricolore: «Non lo dica più», gli ha intimato Albanese con la voce emozionata.

Le frase del sindaco che non sono piaciute al pubblico e a Francesca Albanese

Prima del surreale cortocircuito a sinistra il sindaco era riuscito anche a incassare qualche applauso dalla platea. Il primo cittadino, civico di centrosinistra ed ex primario, aveva iniziato così il suo semplice ragionamento: «Il feroce attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre non giustifica in alcun modo il massacro che è in essere a Gaza». E fin lì applausi. Poi però Massari scivola, almeno secondo il pubblico in teoria non proprio a lui avverso: «Credo che la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile un processo di pace».

Il rimprovero al sindaco per aver citato gli ostaggi nelle mani di Hamas

A quel punto si scatena il putiferio come si sente dai diversi video diventati ormai virali, a tre giorni dal fatto. «Che ca*** dici? Anche Meloni lo dice! Vergognati…», e via così tra buuu e fischi. Massari appare basito e si chiede cosa mai abbia detto di così sbagliato. Ci pensa Albanese a illuminare lui e il resto del mondo, cita i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane di cui non si parlerebbe abbastanza e poi chiude con tanto di rimprovero: «Il sindaco si è sbagliato e ha detto una cosa che non è vera, la pace non ha bisogno di condizioni», insiste Albanese, chiamando Massari all’abiura: «Il sindaco non lo giudico, lo perdono. Però mi deve promettere che questa cosa non la dice più».

La reazione del sindaco di Reggio Emilia ai fischi

Massari a quel punto prova a spiegarsi meglio, chissà magari c’è qualche tipo di incomprensione dietro quella reazione: «Forse ho detto una cosa incompleta. Ma ribadisco quello che ho detto. Non diamoci durissimi giudizi gli uni con gli altri e cerchiamo unità tra di noi». Ma non bastano le sue parole concilianti per far ragionare la platea, tantomeno la prestigiosa ospite sul palco.