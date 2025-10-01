Dopo l’abbordaggio, parte la protesta a Roma. Dalla stazione Termini un corteo spontaneo: «Puntiamo a Palazzo Chigi»

Un migliaio di persone sfila per le vie del centro città. Il corteo concordato fino a Largo Chigi

Al grido «sciopero generale, blocchiamo tutto» i manifestanti riuniti in piazza dei Cinquecento in solidarietà alla Flotilla, si stanno dirigendo in corteo, concordato, verso via del Tritone, in direzione di largo Chigi. Circa un migliaio di persone stanno ora attraversando le vie del centro.

Il punto a Piazza dei Cinquecento

Si stanno mobilitando a Roma le diverse realtà pro-Flotilla dopo la notizia dell’abbordaggio da parte di Israele. Attivisti si stanno concentrando nella zona di piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini, per una manifestazione spontanea. Anche gli studenti stanno raggiungendo il punto. Mentre un altro gruppo si sta muovendo in corteo per le strade di San Lorenzo per poi raggiungere l’area di Termini.

Cinturata la stazione. Metro chiusa

Le forze dell’ordine stanno cinturando la stazione. L’attenzione è massima dopo lo stop della circolazione ferroviaria a Napoli. Chiusa la stazione metro che collega la linea A a quella B.