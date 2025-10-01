Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
«Mani in alto, cellulari in acqua!» Il momento dell’abbordaggio della nave Adara – Il video

01 Ottobre 2025 - 22:05 Stefania Carboni
embed
Lo documenta il giornalista Kieran Andrieu per Novara Media. Gli attimi prima del buio del segnale e gli ordini dei militari israeliani. Mentre sull'Aurora gli attivisti cantano "Viva Palestina" come "Bella Ciao"

«Metti le mani in alto. Puoi mettere su quelle fottute mani in alto?». E ancora «Phones in the water please». «Ovvero cellulari in acqua». Queste le indicazioni che hanno dato i militari della Marina Israeliana all’equipaggio della barca Adara, una della Global Sumud Flotilla ora sotto abbordaggio. A renderle pubbliche, attraverso i profili social della missione, il reporter Kieran Andrieu per Novara Media.

“Viva Palestina. Bella ciao” intonata sull’Aurora

Gli attivisti a bordo dell’Aurora invece cantano “Viva Palestina”, in stile “Bella Ciao”, chiudendo il brano con lo slogan «From the river to the sea» (spesso bollato come antisemita). Il tutto mentre aspettano l’approccio delle imbarcazioni israeliane.

https://twitter.com/OnlinePalEng/status/1973474771443872239
