«Mani in alto, cellulari in acqua!» Il momento dell’abbordaggio della nave Adara – Il video
«Metti le mani in alto. Puoi mettere su quelle fottute mani in alto?». E ancora «Phones in the water please». «Ovvero cellulari in acqua». Queste le indicazioni che hanno dato i militari della Marina Israeliana all’equipaggio della barca Adara, una della Global Sumud Flotilla ora sotto abbordaggio. A renderle pubbliche, attraverso i profili social della missione, il reporter Kieran Andrieu per Novara Media.
Here’s the moment Israel intercepted the Flotilla boat Adara, captured by journalist Kieran Andrieu@novaramedia pic.twitter.com/vOZ5gWTmQk— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
“Viva Palestina. Bella ciao” intonata sull’Aurora
Gli attivisti a bordo dell’Aurora invece cantano “Viva Palestina”, in stile “Bella Ciao”, chiudendo il brano con lo slogan «From the river to the sea» (spesso bollato come antisemita). Il tutto mentre aspettano l’approccio delle imbarcazioni israeliane.