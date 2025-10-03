Brescia, scappano dal ristorante senza pagare: inseguiti dal titolare, in 4 riescono a farla franca

Due dei sette fuggiaschi sono stati identificati grazie ai filmati delle telecamere. Ancora ricercati altri quattro

Si è trasformata in un vero e proprio inseguimento la cena di un gruppo di amici in un ristorante di via San Faustino, a Brescia. Dopo aver consumato la cena, i clienti si sono dati alla fuga senza saldare il conto. Il primo ad accorgersene è stato il titolare del locale, che insieme ad alcuni dipendenti ha inseguito i responsabili ed è riuscito a bloccarne uno. Immediata la chiamata alla polizia, che è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo, un 45enne bresciano con numerosi precedenti.

In quattro restano ricercati

L’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza ha permesso di identificare e rintracciare altri due componenti del gruppo: un 42enne di Montichiari, già destinatario di un foglio di via da Brescia, e una 25enne residente in una casa di accoglienza, entrambi con precedenti. I tre sono stati denunciati alla Procura a vario titolo per insolvenza fraudolenta, violazione del foglio di via e possesso di oggetti atti ad offendere, in quanto uno dei tre aveva con sé un martelletto frangivetro. Le altre quattro persone coinvolte sono ancora ricercate.