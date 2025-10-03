È morto Remo Girone, la scomparsa improvvisa dell’attore. Il successo esploso con «La Piovra» in Tv

Interpretò Tani Cariddi nello sceneggiato Rai tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi dei Novanta. Aveva 76 anni

È morto stasera 3 ottobre Remo Girone, indimenticato Tano Cariddi ne La Piovra, sceneggiato tv di grandissimo successo. Ne da notizia Sorrisi e canzoni tv online. L’attore aveva 76 anni, ed è scomparso improvvisamente nella casa di Monaco in cui viveva con la moglie Vittoria Zinny. Era nato il primo dicembre 1948 ad Asmara, in Eritrea.

La carriera dal teatro alla Tv

Era nato il primo dicembre 1948 ad Asmara, in Eritrea da genitori italiani che si erano trasferiti lì. A tredici anni torna a vivere a Roma ma ha già iniziato a recitare a teatro, in piccoli spettacoli, in cui la sua capacità non resta inosservata. Sarà a teatro dove preferirà esprimere al meglio le sue qualità attoriali, anche se sarà la fiction tv a renderlo popolare. Si può forse dire che sia stato senzo dubbio una delle prime star di questa nuova forma televisiva quando nel 1987 entra nel cast de La piovra 3 nella parte del cattivissimo boss, ma pieno di sfumature, Gaetano ‘Tano’ Cariddi che arriva fino alla settima serie, dove compare solo brevemente.

Molte saranno in seguito le sue interpretazioni in sceneggiati televisivi, da Lo scialo (1987), a Una vittoria (1988) di L. Perelli, Dalla notte all’alba (1991) di Cinzia TH Torrini, a Carlo Magno (1993) di Clive Donner, da Morte di una strega (1995) di Cinzia TH Torrini, a Dio vede e provvede (1996), Fantaghirò 5 (1996), Morte di una ragazza perbene (1999), L’elefante bianco (1998) di Gianfranco Albano, Il Grande Torino (2005), Questa è la mia terra (2006) e poi nella fiction televisiva Diritto di difesa (2004). Se lavora molto a teatro, compare spesso anche nei varietà televisivi grazie alla sua popolarità, e frequenta senza interruzioni il grande schermo. Dal primo ruolo da protagonista per Marco Bellocchio ne Il gabbiano, alla parte di Enzo Ferrari in Le Mans – la grande sfida, passando per Benvenuto presidente con Claudio Bisio.