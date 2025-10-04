Pomigliano d’Arco, esplosione in un’officina di autodemolizioni: ci sono feriti

Uno è in pericolo di vita, l'altro in prognosi riservata. Un terzo collega ha riportato ferite lievi. Ancora da chiarire le cause dello scoppio

Due operai sono rimasti feriti in modo grave da un’esplosione avvenuta stamane all’interno di un’officina di autodemolizioni, in via San Giusto a Pomigliano d’Arco (Napoli). Ferito in modo meno grave anche un terzo operaio. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna. Ancora da chiarire le cause dell’esplosione.

Come stanno gli operai feriti a Pomigliano d’Arco

I due operai feriti gravemente, di 29 e 31 anni, sono ora ricoverati per le ustioni al Cardarelli: uno si trova in pericolo di vita, l’altro è in prognosi riservata. Un terzo collega ha solo ferite leggere e soltanto per precauzione è stato trasportato all’Ospedale del Mare: tornerà a casa in giornata.

Le cause dell’esplosione

Gli operai avevano appena attaccato il turno quando alle 9.30 di stamane quando alla Motortecno, al confine con Tavernanova di Casalnuovo, è partita l’esplosione. Una delle ipotesi, ancora al vaglio degli inquirenti, è che ci fosse una bombola fosse aperta, ma non si esclude anche il malfunzionamento dell’impianto.