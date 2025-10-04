Pomigliano d’Arco, esplosione in un’officina di autodemolizioni: ci sono feriti
Due operai sono rimasti feriti in modo grave da un’esplosione avvenuta stamane all’interno di un’officina di autodemolizioni, in via San Giusto a Pomigliano d’Arco (Napoli). Ferito in modo meno grave anche un terzo operaio. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna. Ancora da chiarire le cause dell’esplosione.
Come stanno gli operai feriti a Pomigliano d’Arco
I due operai feriti gravemente, di 29 e 31 anni, sono ora ricoverati per le ustioni al Cardarelli: uno si trova in pericolo di vita, l’altro è in prognosi riservata. Un terzo collega ha solo ferite leggere e soltanto per precauzione è stato trasportato all’Ospedale del Mare: tornerà a casa in giornata.
Le cause dell’esplosione
Gli operai avevano appena attaccato il turno quando alle 9.30 di stamane quando alla Motortecno, al confine con Tavernanova di Casalnuovo, è partita l’esplosione. Una delle ipotesi, ancora al vaglio degli inquirenti, è che ci fosse una bombola fosse aperta, ma non si esclude anche il malfunzionamento dell’impianto.