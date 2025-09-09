Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Ostia, un operaio precipita dal quinto piano e muore. Stava lavorando alla facciata di un palazzo

09 Settembre 2025 - 19:23 Davide Aldrigo
È il quinto caso di morte sul lavoro in due giorni. L'uomo, 53 anni, stava operando dei lavori di ristrutturazione. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente

Un operaio di origine romena di 53 anni è morto dopo essere precipitato dalla facciata di un palazzo dove stava lavorando alla ristrutturazione dei balconi. È successo a Ostia, in via Mare di Tasman, all’altezza del civico 15, ed è l’ennesima tragedia sul lavoro di questi giorni. Colleghi e residenti hanno dato immediatamente l’allarme, ma all’arrivo dei soccorsi per la vittima non c’era già più nulla da fare. Proprio ieri, sempre a Roma, in una banchina del Tevere in zona Trastevere, un uomo di 47 anni ha perso la vita schiacciato da un muletto.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora chiaro se il 53enne abbia avuto un malore oppure se sia sporto troppo dal balcone. In ogni caso la caduta, un volo di molti metri dal quinto piano del palazzo, è costata la vita all’operaio. Mentre è ancora da capire se l’uomo fosse assicurato con imbracature di sicurezza, i carabinieri della compagnia di Ostia, insieme con gli ispettori della Asl di zona, sono intervenuti per verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro. A loro andrà ora il compito di ricostruire le circostanze di quello che è stato il quinto caso di morte sul lavoro in meno di 48 ore.

Foto copertina: Google Street View

