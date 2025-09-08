Continuano le morti sul lavoro: operaio ucciso da un macchinario in pieno centro a Roma

Stava operando sulla banchina del Tevere, all'altezza di piazza Trilussa. Si tratta del quarto decesso della giornata

Un operaio è morto schiacciato da un macchinario sulla banchina del Tevere, all’altezza di piazza Trilussa, al centro di Roma. Sul posto sta indagando la polizia, con la scientifica per i rilievi, e i vigili del fuoco. Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente.

Morti sul lavoro: salgono a quattro i morti sul lavoro in meno di 24 ore

Il decesso dell’operaio a Roma arriva dopo una lunga scia di morti sul lavoro. In meno di 24 ore hanno perso la vita un operaio, caduto da un impalcatura a Riposto, in provincia di Catania, un 48enne, ucciso dal peso di un macchinario a Monza e un operaio a Torino. Quest’ultimo, secondo una prima ricostruzione, è precipitato dal cestello di una gru mentre stava sostituendo un cartellone pubblicitario. Il volo da un’altezza di circa 12 metri non ha lasciato scampo cittadino egiziano, classe 1956. Un 37enne si troverebbe invece in condizioni gravi dopo essere precipitato da un’impalcatura su cui stava lavorando sempre nella zona di Monza, a Desio.