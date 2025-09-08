Il folle annuncio della modella di OnlyFans: «100mila dollari a chi mi trova marito». La lista dei desideri di Aella e il tesoretto promesso a chi la aiuta

Aella offre anche 300 mila dollari a chi le trovasse un uomo disposto a metterla incinta e lasciarle totale custodia del bambino. Poi l'invito: «Penso che più persone dovrebbero offrire ricompense come questa»

«Se mi consigli un ragazzo e finisco per sposarlo, ti darò 100 mila dollari». Comincia senza giri di parole il lungo annuncio della modella di OnlyFans e blogger Aella, pubblicato sul suo Substack (una piattaforma per newsletter e altri contenuti) lo scorso 7 agosto. «Sono una persona molto strana», prosegue la ragazza nel post. «Non è mai stato difficile trovare persone con cui uscire o uomini disposti a sposarmi, ma le “persone che io vorrei sposare” sono un gruppo estremamente ristretto». Da qui la bizzarra richiesta ai follower, con tanto di elenco delle caratteristiche del partner ideale.

L’uomo perfetto: poliamoroso e con una «sessualità inquietante»

La lista dei desideri di Aella comincia con le sue preferenze sessuali ed economiche: «Vorrei un uomo che sia pienamente impegnato nel poliamore (circa il 3% della popolazione) e con una sessualità inquietante (circa il 10% degli uomini), che abbia un livello di ricchezza abbastanza simile al mio in modo da non doverlo sostenere finanziariamente, che voglia dei figli e che sia pienamente sereno con se stesso». Se fosse possibile poi c’è spazio per altro: «Altre cose sarebbero gradite, come livelli di intelligenza simili, valori politici simili, età simili, massa corporea simile, ma sto già sfidando la sorte», specifica ironicamente in una parentesi. Sapendo da chi è composta la platea a cui si rivolge, di sé stessa si limita a ricordare due cose, molto basilari: «Ho 33 anni e vivo nella Bay Area», in California.

I termini dell’accordo

Il resto dell’annuncio entra più nel dettaglio sulle condizioni dell’accordo. «La persona che raccomandi – spiega ai follower – deve essere qualcuno con cui non ho ancora avuto interazioni significative, o almeno non abbastanza da considerarlo già come un partner. Devi raccomandarlo esplicitamente ai fini del premio». Più avanti la modella aggiunge agli interessati che scremerà tra i potenziali mariti attraverso un questionario “Esci con me”, uno strumento «efficace per capire rapidamente la compatibilità». Il questionario, dice, comprende anche una domanda a proposito di “chi ti ha segnalato” per risalire all’eventuale vincitore del premio di 100 mila dollari.

Non solo il marito, c’è anche l’offerta per chi trova un donatore

L’annuncio non finisce qui. A chi potrebbe non conoscere qualcuno da presentarle come marito, Aella suggerisce di «trovare qualcuno disposto a pagarmi 10 milioni (al netto delle tasse) per mettermi incinta e farmi crescere suo figlio, con custodia esclusiva, da madre single». L’ingente somma, rassicura, sarebbe utilizzata «per pagare un’assistente e anche per costruire una comunità di altri genitori interessati a dinamiche più simili a quelle di una famiglia allargata». Se l’accordo dovesse andare in porto, il fortunato capace di individuare il padre di suo figlio, si sarà guadagnato 300 mila dollari di ricompensa.

Un nuovo modo di conoscersi

«Penso che più persone dovrebbero offrire ricompense come questa», suggerisce Aella alla fine del post, decisamente convinta della sua proposta. «Centomila dollari non sono pochi per me, in termini di patrimonio netto. Ma se immagino di essere già felicemente sposata in futuro e qualcuno mi chiedesse “avresti pagato 100 mila dollari per incontrare tuo marito?”, immagino che risponderei di sì senza esitazione». Che dire: dopo le app di incontri la nuova frontiera del dating potrebbero essere gli annunci personalizzati.

Foto copertina: New York Post