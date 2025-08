La finta morte, il tumore, poi l’account su OnlyFans: chi è Lil Ray, la 18enne che ha guadagnato un milione in tre ore

La cantante e content creator canadese dal passato controverso ha stabilito il record di guadagni sulla piattaforma: «Le str***e pensavano che lo show fosse finito»

«Volete sapere il vero motivo per cui pubblico su OnlyFans il giorno del mio diciottesimo compleanno? Sono al verde». Con queste parole, Claire Eileen Qi Hope, meglio conosciuta come Lil Tay, cantante e star dei social canadese, ha reso pubblico il suo profilo sulla piattaforma a pagamento. Una decisione annunciata il 29 luglio, al compimento della maggiore età, che le ha fruttato già un record nelle prime tre ore: un milione di dollari di guadagni. Lo ha annunciato due giorni fa condividendo uno screenshot su Instagram, dal quale si evince che la maggior parte dei guadagni – oltre mezzo milione di dollari – proviene dagli abbonamenti al suo profilo, seguiti dai quasi 500mila ottenuti tramite messaggi privati, il tutto incassato in poche ore. «1M in 3 ore, abbiamo distrutto quel record di OnlyFans», scrive su Instagram, riferendosi al primato della creator Bhad Bhabie, ottenuto in sei ore dall’apertura dell’account.

Le ombre del passato, l’infanzia online: la “carriera”

Tay è diventata un «fenomeno virale» a soli nove anni, quando i suoi video su Instagram e YouTube – caratterizzati da toni provocatori e da atteggiamenti sopra le righe – hanno rapidamente conquistato il pubblico online. Nel 2018 ha raggiunto la notorietà come rapper, distinguendosi per i suoi contenuti sensazionalistici: linguaggio esplicito, ricchezza ostentata, abiti firmati e ville lussuose. In breve tempo ha attirato l’attenzione di altre star del web, collaborando con nomi come Jake Paul e Diplo. La sua ascesa ha subito, però, una arresto improvviso: meno di 4 mesi dopo il debutto, la creator è scomparsa dai social. Un silenzio che ha alimentato interrogativi e speculazioni, accrescendo il mistero intorno alla sua figura.

La presunta morte annunciata sui social

Il 9 agosto 2023, dopo 36 mesi di assenza dai social, sugli account personali della creator è apparsa una dichiarazione che annunciava la sua morte improvvisa, assieme a quella del fratello Jason, di cui il nome d’arte è Rycie. «Con il cuore pesante condividiamo la devastante notizia della tragica e improvvisa scomparsa della nostra amata Claire», recitava il post. La notizia ha fatto il giro del mondo, ma nessuna conferma ufficiale era arrivata né da parte della autorità (LAPD e ufficio del medico legale di Los Angeles) né dai genitori della giovane. Il team di management aveva inizialmente confermato la notizia a Variety, ma il legale dei familiari non ha mai fornito prove concrete.

Il giorno seguente, il post viene rimosso. Poco dopo, è la stessa Tay a ricomparire, dichiarando in un’intervista a TMZ che lei e il fratello erano vivi e che l’assenza sui social era legata, come riportava The Cut, a un’azione legale intrapresa dal padre Christopher John Hope, nei confronti della madre Angela Tiam. Un mese più tardi, a settembre 2023, fa il suo ritorno ufficiale sulla scena musicale con il branoSucker 4 Green, lanciato su Instagram con una didascalia provocatoria: «Le str***e pensavano che lo show fosse finito». Dopo 24 ore, con un video postato su Instagram, la creator annuncia che il suo account è stato hackerato.

Il cancro e l’operazione

Nel settembre del 2024, Tay torna nuovamente al centro dell’attenzione dopo aver annunciato di trovarsi in terapia intensiva a causa di una grave malattia. Attraverso i suoi profili social, rivela di avere un tumore potenzialmente letale e di doversi sottoporre a un delicato intervento a cuore aperto. Le immagini condivise la ritraggono in ospedale, accanto alla madre. Dopo giorni di apprensione da parte dei fan, arriva finalmente la notizia positiva: l’operazione è andata a buon fine. «Tumore al cuore rimosso. Sono tornata. Vi amo tutti così tanto, e questa volta niente mi fermerà dal realizzare i miei sogni», aveva scritto la giovane sui social. Un anno dopo, quel sogno – seppur in forme decisamente controverse – si è trasformato in realtà: oggi Lil Tay ha 18 anni ed è già milionaria, con oltre un milione di dollari guadagnati in appena tre ore dal lancio del suo profilo su OnlyFans.

