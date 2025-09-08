Monza, operaio 48enne muore schiacciato da un macchinario in fabbrica. È la terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore

Alle prime ore di oggi, lunedì 8 settembre, ha perso la vita un 68enne, cadendo dal cestello di una gru a Torino. Grave anche un 37enne caduto da una impalcatura in Brianza

Giornata nera per le morti sul lavoro. Oggi, lunedì 8 settembre, sarebbero tre gli uomini che hanno perso la vita mentre erano in servizio. In queste ore un operaio di 48 anni travolto da un macchinario a Monza. Quando l’ambulanza è giunta sul posto, per lui non c’era già più nulla da fare. Sempre in provincia di Monza, a Desio, un 37enne si troverebbe in condizioni gravi dopo essere precipitato da un’impalcatura su cui stava lavorando. Sono ancora da chiarire le cause dell’infortunio, ma secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un volo di 10 metri. La prima vittima, questa mattina, è stato un 68enne, caduto dal cestello di una gru a Torino, dopo di lui anche un uomo a Riposto, nel Catanese è morto precipitando da un’impalcatura durante i lavori di ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia.

L’incidente nella fabbrica di Monza

Lavorava in un’azienda che produce valvole industriali il 48enne che questa mattina è stato schiacciato da uno dei macchinari della fabbrica per cui lavorava, impegnata nella produzione di valvole industriali. È successo a Monza, in via Mauri. La dinamica dell’infortunio è ancora al vaglio dell’Ats, l’Agenzia di tutela della Salute, intervenuta sul posto con i soccorritori e la Polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto per lui non c’è stato nulla da fare.

L’incidente a Catania

Il 53enne che ha perso la vita cadendo da un’impalcatura a Riposto, nel Catanese aveva 53 anni. Residente a Santa Venerina, stava lavorando con un collega all’ampliamento di un capannone industriale. Dopo una perdita di equilibrio, è caduto da più di 8 metri. Sul posto è giunto anche l’elicottero, insieme agli operatori del 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

Il volo di 10 metri nel cantiere di Desio

In gravi condizioni anche un operaio di 37 anni, che è caduto da un’impalcatura in un cantiere di via Milano a Desio, sempre in provincia di Monza-Brianza. L’uomo ha riportato gravi ferite. Secondo quanto emerso dalle prime analisi, è precipitato per circa 10 metri. Sono ancora da chiarire le cause dell’infortunio. Sul posto sono intervenuti l’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco, la Polizia locale e l’Ats. Il 37enne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza