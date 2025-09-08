Vicenza, aggredita dall’ex con un coltello da cucina nella sala slot, a salvarla una cliente: «Gli uomini non hanno mosso un dito»

A fermare la furia dell’uomo non sono stati i clienti del locale, molti dei quali sono fuggiti, ma una donna, che non avrebbe esitato a mettersi tra l’aggressore e la vittima

In una sala slot del centro di Marostica, in provincia di Vicenza, una donna è stata aggredita dall’ex marito con un coltello da cucina nella serata di sabato 6 settembre. Colpita più volte al collo, al busto, al viso e alle braccia, ha rischiato di morire sotto gli occhi dei presenti. A fermare la furia dell’uomo non sono stati i clienti del locale, molti dei quali sono fuggiti, ma una donna, che non avrebbe esitato a mettersi tra l’aggressore e la vittima: «C’erano tanti uomini, a quell’ora, nel locale, ma nessuno di loro ha mosso un dito per intervenire», ha detto al Corriere della Sera.

L’aggressione nella sala slot con un coltello

Secondo la ricostruzione, l’uomo di 45 anni si è presentato nella sala slot armato di un coltello lungo 14 centimetri. Ha sorpreso la donna di spalle e l’ha colpita ripetutamente, continuando poi a prenderla a pugni e calci. La vittima, che lavorava nel locale, è riuscita per qualche istante a sfuggirgli, rifugiandosi in un’altra stanza. Nonostante le urla disperate e le richieste d’aiuto, l’ex l’ha raggiunta di nuovo, insultandola e minacciandola di morte. La violenza si è interrotta solo grazie all’intervento della cliente. Si è messa in mezzo, ha tentato di proteggere la donna e ha subito allertato i carabinieri. «I presenti? Sono scappati tutti», ha raccontato la testimone. È stata lei a indicare alla vittima un riparo provvisorio tra le slot machine, guadagnando tempo prezioso per l’arrivo dei soccorsi.