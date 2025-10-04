Roma, imbrattata la statua di Papa Wojtyla: «Fascista di me**a». L’ira di Meloni contro i manifestanti: «Atto indegno»

Falce e martello sono apparsi sul monumento. L'indignazione di Tajani, mentre Gasparri accusa Landini: «Queste le conseguenze del suo linguaggio»

La statua di Papa Wojtyla in piazza dei Cinquecento a Roma, a pochi passi dalla stazione Termini, è stata vandalizzata. Sul monumento, è apparsa la scritta «fascista di me*da» e lo storico simbolo comunista della falce con il martello. I carabinieri, intervenuti subito dopo la segnalazione, hanno avviato le procedure per ripulire la statua e ripristinare l’area. L’imbrattamento arriva in un momento di forte tensione politica e sociale nella Capitale, dove le piazze sono attraversate da giorni – oggi compreso – da manifestazioni in sostegno al popolo palestinese. Immediato l’intervento della presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha condannato il gesto.

L’ira di Meloni

«A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo “fascista di merda” e disegnando una falce e martello», ha dichiarato la premier, per poi definire il gesto «un atto indegno commesso da persone obnubilate dall’ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti». La presidente del Consiglio, riferendosi implicitamente ai manifestanti in piazza per la Palestina, ha commentato: «Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore».

L’indignazione di Tajani e la frecciata di Gasparri a Landini

Sulla stessa linea, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso indignazione su X: «Non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni. Basta odio! Basta cattivi maestri!». Durissimo anche il commento del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che ha subito collegato l’episodio al clima politico delle proteste in corso: «I manifestanti di Roma hanno imbrattato la statua di Papa Wojtyla, forse perché aveva contribuito al crollo del comunismo. Che vergogna, che miseria. È gente che merita soltanto disprezzo. Parlano di pace e oltraggiano la figura di un santo come Wojtyla. Queste le conseguenze delle iniziative e del linguaggio di Landini e capetti vari della sinistra».