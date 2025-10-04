Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Il sabato in piazza per Gaza: a Roma attese 20mila persone

04 Ottobre 2025 - 11:33 Stefania Carboni
corteo gaza roma
Il corteo è organizzato da alcune associazioni palestinesi, insieme ai sindacati di base e alle associazioni studentesche. Tutti gli aggiornamenti

Dopo le manifestazioni in piazza per lo sciopero generale indetto ieri per la popolazione di Gaza e la Global Sumud Flotilla, oggi a Roma si tiene un nuovo corteo organizzato da alcune associazioni palestinesi in Italia, insieme ai sindacati di base e alle associazioni studentesche. La partenza è prevista dalle 14 da Porta San Paolo (zona Ostiense) con arrivo a San Giovanni. Nella Capitale sono attese almeno 20 mila persone.

Il percorso e i blocchi stradali

Il corteo romano seguirà un itinerario da piazzale Ostiense attraverserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana, per concludersi a San Giovanni. Le strade interessate saranno chiuse al traffico almeno fino alle 19. Deviate 30 linee bus e spostamento delle postazioni taxi di piazza San Giovanni e piazzale Ostiense.

Qui tutti gli aggiornamenti

04 Ottobre 2025 - 12:30

Tra i 26 italiani che rientrano anche il consigliere lombardo del Pd Paolo Romano

Tra i 26 italiani della Flotilla che rientrano nelle prossime ore via Istanbul c’è Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Pd. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a Firenze a margine di un evento elettorale.

04 Ottobre 2025 - 11:40

Flotilla: presentati due esposti a Roma

«Con il nostro team legale abbiamo consegnato un esposto alla procura di Roma per il sequestro subito, perche’ ci sono basi solide per procedere. Abbiamo depositato anche un secondo esposto per l’attacco di circa una settimana fa in acque internazionali: un attacco militare su barche civili che ha messo a rischio le nostre vite. Per noi il diritto internazionale deve valere sempre». Queste le parole di Maria Elena Delia, portavoce del Global Movement to Gaza, alla conferenza stampa con i parlamentari della Flotilla rilasciati.

