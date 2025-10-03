Sciopero per Gaza, Landini: «Piazze strapiene per fermare il genocidio». Salvini: «Paghi lui le sanzioni» – La diretta
Il giorno dello sciopero generale è arrivato. Oggi, venerdì 3 ottobre, tutte le principali città italiane saranno invase dalle proteste a sostegno della popolazione di Gaza e dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla, bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionale quando si trovava a poche decine di miglia nautica dalle coste dell’enclave palestinese. L’agitazione – ritenuta illegittima dal Garante ma confermata dai sindacati – è stata proclamata dalla Cgil e dalle sigle sindacali di base e si preannuncia come una delle più partecipate degli ultimi anni. Intanto l’agitazione sta provocando ritardi dei treni di più di 60 minuti a Roma e a Milano.
Salvini: «Paghi Landini per lo sciopero»
«Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali». Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Mattino Cinque. «Lo organizza Landini? Lo paghi Landini», ha aggiunto il leader della Lega. A proposito della decisione di non precettare lo sciopero, Salvini spiega di averlo fatto «per dare una chance, un segnale di dialogo in un momento delicato e provare ad abbassare i toni e chiedere il rispetto del lavoro. Vediamo oggi se la fiducia verrà raccolta o se se ne fregano. Se la fiducia oggi non verrà raccolta, sapremo come intervenire».
Il Garante: «Sciopero delicato ma la legge va rispettata»
Quello di oggi «non è uno sciopero qualsiasi, ha un grande impatto emotivo e va trattato con delicatezza». Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Paola Bellocchi, presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi, che ha giudicato l’agitazione «illegittima». Il problema, spiega Belocchi, è che lo sciopero è stato proclamato «senza il necessario preavviso dei dieci giorni». E aggiunge: «Qui non sono in discussione la solidarietà verso Gaza, né le sofferenze dei civili palestinesi, che però non rappresentano le fattispecie previste dal legislatore che possono essere, ad esempio, un colpo di Stato, una strage terroristica. Non stiamo giudicando le motivazioni dello sciopero, né abbiamo sminuito la gravità di quello che sta accadendo: noi applichiamo la legge, pur con la consapevolezza della gravità della situazione».
A Roma treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti
Alla stazione Termini di Roma, i monitor mostrano diversi treni cancellati e con ritardi fino a 80 minuti. Un avviso di Trenitalia informa i passeggeri che fino alle ore 20.59 di oggi, i treni potranno subire ritardi o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs italiane, Italo e Trenord.
Landini: «Piazze strapiene per fermare il genocidio»
«Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri. Dimostra l’umanità e la volontà di persone per bene che vogliono fermare un genocidio e stanno facendo quello che i governi e gli Stati hanno fatto finta di non vedere o di cui addirittura sono complici», ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, ai microfoni di Radio Anch’io nel giorno dello sciopero generale.
Bloccato l'accesso al porto di Livorno
Le mobilitazioni pro Pal hanno bloccato il traffico commerciale in ingresso e uscita dalla zona nord del porto di Livorno, con lunghe file di mezzi pesanti e Tir intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci. Come annunciato nei giorni scorsi, i portuali hanno invaso le carreggiate del grande nodo viario già alle 6 di questa mattina, con un presidio, posizionando transenne e accendendo fuochi per impedire il passaggio dei veicoli, compresi quelli dei passeggeri dei traghetti.