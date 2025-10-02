Mobilitazione per Gaza, il Cdr di Open esprime il proprio sostegno

Vista la peculiarità della nostra professione, abbiamo deciso di proseguire nel nostro lavoro per informare i lettori e assicurare la giusta visibilità alle manifestazioni di piazza e allo sciopero generale

Il Comitato di redazione di Open esprime il proprio sostegno alla mobilitazione di solidarietà per la popolazione civile di Gaza e l’equipaggio della Global Sumud Flotilla, bloccata illegalmente dalla Marina israeliana in acque internazionali. Condividiamo, inoltre, le motivazioni alla base dello sciopero generale proclamato in segno di protesta contro il massacro del popolo palestinese da parte del governo israeliano.

Il CdR di Open si unisce alle numerose voci che chiedono al governo italiano e all’Unione europea di assumere iniziative incisive nei confronti di Israele, al fine di porre termine all’occupazione militare, assicurare una distribuzione equa e tempestiva degli aiuti umanitari, garantire l’accesso libero e sicuro alla stampa internazionale e rendere giustizia alle decine di reporter uccisi a Gaza mentre svolgevano il proprio lavoro.

Consapevoli della peculiarità della nostra professione, riteniamo che il modo più efficace per contribuire alla mobilitazione generale non sia sospendere l’attività giornalistica, ma continuare a svolgerla con responsabilità. Per questo, accogliamo l’appello dell’Fnsi a non aderire allo sciopero generale, così da tenere acceso un faro su quanto avviene quotidianamente nella Striscia di Gaza e garantire che le manifestazioni di piazza e lo sciopero generale godano della giusta visibilità.