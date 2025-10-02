Uno studente si incatena fuori dall’Ufficio scolastico di Rimini, la protesta per la Flotilla – Il video

Il presidio degli studenti chiede prese di posizione pubbliche anche contro il ministro Valditara, accusato di «far fare iniziative nelle scuole ai criminali di guerra dell'Idf»

Uno studente dell’Organizzazione Studentesca d’Alternativa si è incatenato fuori dall’Ufficio Scolastico Regionale della Provincia di Rimini dove altri compagni hanno letto le rivendicazioni del gesto, rilanciate anche in un video sul profilo Instagram del collettivo. «Gli studenti di Rimini – scrivono in un comunicato – stanno con la Palestina, lo abbiamo dimostrato con i picchetti, le raccolte firme, le azioni e le mobilitazioni degli ultimi due anni, intensificati nelle ultime due settimane per quello che sta succedendo a largo delle coste di Gaza con la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla».

L’appello degli studenti

Proprio l’abbordaggio della Flotilla, iniziato mercoledì sera, ha acceso ulteriormente le proteste degli studenti: «Come avevamo promesso bloccheremo tutto», scrivono. Gli studenti riminesi proseguono con un appello: «Vogliamo che l’Ufficio Scolastico Regionale accolga questa posizione degli studenti, prendendo pubblicamente posizione contro il genocidio a Gaza e in Cisgiordania, contro l’occupazione sionista, contro il Governo Meloni complice, contro il ministro Valditara che fa fare iniziative nelle scuole ai criminali di guerra dell’Idf e per il rilascio immediato degli arrestati dell’equipaggio della Flotilla». L’organizzazione ha poi ricordato lo sciopero generale in programma domani alle 9 all’Arco d’Augusto di Rimini.

Foto e video: profilo Instagram OSA Rimini