Flotilla, Tajani: «26 italiani stanno per tornare. Altri 15 rimarranno fino all’espulsione»

04 Ottobre 2025 - 10:09 Alba Romano
piano governo global sumud flotilla meloni tajani crosetto
L'annuncio del ministro degli Esteri

«Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat». A scriverlo su X è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

«Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana», aggiunge. «Ho nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti», conclude.

