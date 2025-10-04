Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀAgrigentoCgilGazaGiovaniInchiesteScioperiScuolaSicilia

Agrigento, studenti sanzionati dalla scuola dopo la manifestazione per Gaza. La Cgil: «Grave violazione di diritti»

04 Ottobre 2025 - 10:20 Ugo Milano
embed
sciopero studenti agrigento
sciopero studenti agrigento
Al liceo “Leonardo” chi ha scioperato dovrà tornare a scuola accompagnato dai genitori

Hanno partecipato alla manifestazione per Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Ora rischiano una sanzione disciplinare. Succede al liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento, dove gli studenti che venerdì 3 ottobre hanno disertato le lezioni nel giorno dello sciopero generale si sono visti recapitare un provvedimento che ha fatto esplodere la polemica: «Potranno rientrare a scuola solo se accompagnati da un genitore». La decisione è arrivata mentre la piazza della Città dei Templi – come molte altre in tutta Italia – si riempiva di giovani e cittadini per chiedere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e sostenere i diritti del popolo palestinese.

La circolare firmata dalla preside: «Assenze di massa ingiustificate»

Proprio in quelle ore, sui telefoni dei genitori è comparsa una notifica dall’app dell’istituto: una circolare firmata dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato. Nel documento, Pilato cita il regolamento interno e segnala «un’assenza ingiustificata di massa» da parte degli studenti di 25 classi. Da qui la decisione del provvedimento, presentato come misura disciplinare. Il provvedimento è stato definito «grave e lesivo del diritto costituzionale di sciopero e di partecipazione democratica» dalla Cgil di Agrigento.

La posizione della Cgil: «Gli studenti hanno diritto a scioperare in quanto cittadini»

«Gli studenti, come cittadini e come comunità scolastica, hanno piena legittimità a manifestare il proprio dissenso e a sostenere iniziative che parlano di pace, diritti umani e giustizia internazionale», ha dichiarato il segretario provinciale Alfonso Buscemi. Il sindacato ha accusato la dirigente di voler condizionare e limitare la partecipazione dei ragazzi. «Ci appelliamo alla coscienza delle istituzioni nate per far lievitare le coscienze – ha aggiunto Buscemi – cosa diversa è mortificarle. La scuola deve tornare a essere luogo di confronto, libertà e crescita critica, non di imposizioni e limitazioni arbitrarie».

La non-risposta della dirigente: «Non rilascio nessuna dichiarazione»

Perché la dirigente abbia deciso questa misura resta un mistero. Contattata da Ilfattoquotidiano, Pilato – ex assessora comunale e oggi responsabile regionale del Dipartimento Donne e Pari Opportunità della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro – ha scelto di non commentare: «Non rilascio nessuna dichiarazione». Genitori e sindacati chiedono il ritiro immediato del provvedimento e l’apertura di un confronto. Perché, come ricorda la Cgil, «il tentativo di limitare la partecipazione degli studenti tradisce la missione educativa della scuola e mina i principi democratici su cui essa si fonda».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Sciopero per Gaza, A Milano la polizia usa gli idranti in piazza Duomo: 12 fermati. Tensione anche a Torino. Cgil: «Più di 2 milioni in 100 piazze» – La diretta

2.

I furti degli steward di Ryanair, dal contrabbando di sigarette ai contanti: «Mi sono fatto piscina e pannelli solari»

3.

Garlasco, il consulente Palmegiani e l’improvviso cambio di idee su Dna e impronta 33: «Ho detto il contrario? Non ricordo»

4.

«Fermati, l’acqua mi sta trascinando via». L’ultima telefonata alla moglie prima di morire: così Oronzo Epifani l’ha salvata dal nubifragio a Ostuni

5.

Dal bar spariscono migliaia di euro in Gratta e vinci, arrestato il dipendente. Il sistema con cui rubava quelli vincenti: come si è fatto scoprire

leggi anche
Milano ProPal
ATTUALITÀ

Sciopero per Gaza, A Milano la polizia usa gli idranti in piazza Duomo: 12 fermati. Tensione anche a Torino. Cgil: «Più di 2 milioni in 100 piazze» – La diretta

Di Bruno Gaetani
Arianna Meloni
POLITICA

Arianna Meloni a gamba tesa contro lo sciopero ProPal: «Solo un pretesto per attaccare il governo, il primo in Occidente ad aiutare Gaza»

Di Giovanni Ruggiero
salvini landini
POLITICA

Scontro Salvini-Landini sullo sciopero per Gaza: «È guerra politica». E pubblica gli insulti contro di lui. Il capo della Cgil: «A chi è qui dovrebbero baciare i piedi» – Il video

Di Alba Romano