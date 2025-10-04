Roma, i video degli scontri tra le forze dell’ordine e un gruppo di manifestanti al corteo per Gaza

Nel tardo pomeriggio due gruppi si sono distaccati dalla manifestazione principale: due arresti e 262 le persone identificate

Un corteo che, secondo gli organizzatori, ha raggiunto il milione di partecipanti ha sfilato pacificamente per ore a Roma, da Porta San Paolo a San Giovanni, in sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Nel tardo pomeriggio, però, due gruppi si sono distaccati dalla manifestazione principale: il primo è stato intercettato a Santa Maria Maggiore, dove le forze dell’ordine sono intervenute con un idrante e cariche di alleggerimento, riuscendo a contenere i manifestanti in un angolo della piazza. Una donna, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata in ambulanza. Il secondo gruppo è stato intercettato in via Lanza, ma successivamente i due fronti si sono ricongiunti su via Merulana, dando il via a violenti scontri con scene di guerriglia urbana.

262 persone identificate

Fumogeni, bottiglie e petardi sono stati lanciati contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e ulteriori getti d’acqua. Un’auto è stata incendiata e una vetrina di un supermercato Carrefour in via Labicana è stata infranta. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che minacciavano i palazzi vicini. I disordini sono proseguiti fino a piazza Vittorio, dove alcune auto in transito sono rimaste coinvolte e sono stati segnalati lanci di bottiglie contro la sede di Casapound, da cui sarebbero partiti oggetti contro i manifestanti. Secondo la Questura, i violenti apparterrebbero a collettivi antagonisti. Sono 262 le persone identificate, con dodici fermi e due arresti per l’aggressione a un agente. 41, invece, secondo la Questura, gli agenti feriti. A scatenare le violenze una minoranza che si è unita a una “marea umana” che sfilava in un corteo che si è svolto inizialmente in modo pacifico.