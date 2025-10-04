Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀGazaLazioPoliziaRoma

Roma, i video degli scontri tra le forze dell’ordine e un gruppo di manifestanti al corteo per Gaza

04 Ottobre 2025 - 23:59 Alba Romano
embed
Nel tardo pomeriggio due gruppi si sono distaccati dalla manifestazione principale: due arresti e 262 le persone identificate

Un corteo che, secondo gli organizzatori, ha raggiunto il milione di partecipanti ha sfilato pacificamente per ore a Roma, da Porta San Paolo a San Giovanni, in sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Nel tardo pomeriggio, però, due gruppi si sono distaccati dalla manifestazione principale: il primo è stato intercettato a Santa Maria Maggiore, dove le forze dell’ordine sono intervenute con un idrante e cariche di alleggerimento, riuscendo a contenere i manifestanti in un angolo della piazza. Una donna, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata in ambulanza. Il secondo gruppo è stato intercettato in via Lanza, ma successivamente i due fronti si sono ricongiunti su via Merulana, dando il via a violenti scontri con scene di guerriglia urbana.

262 persone identificate

Fumogeni, bottiglie e petardi sono stati lanciati contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e ulteriori getti d’acqua. Un’auto è stata incendiata e una vetrina di un supermercato Carrefour in via Labicana è stata infranta. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che minacciavano i palazzi vicini. I disordini sono proseguiti fino a piazza Vittorio, dove alcune auto in transito sono rimaste coinvolte e sono stati segnalati lanci di bottiglie contro la sede di Casapound, da cui sarebbero partiti oggetti contro i manifestanti. Secondo la Questura, i violenti apparterrebbero a collettivi antagonisti. Sono 262 le persone identificate, con dodici fermi e due arresti per l’aggressione a un agente. 41, invece, secondo la Questura, gli agenti feriti. A scatenare le violenze una minoranza che si è unita a una “marea umana” che sfilava in un corteo che si è svolto inizialmente in modo pacifico.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Sciopero per Gaza, A Milano la polizia usa gli idranti in piazza Duomo: 12 fermati. Tensione anche a Torino. Cgil: «Più di 2 milioni in 100 piazze» – La diretta

2.

I furti degli steward di Ryanair, dal contrabbando di sigarette ai contanti: «Mi sono fatto piscina e pannelli solari»

3.

Garlasco, il consulente Palmegiani e l’improvviso cambio di idee su Dna e impronta 33: «Ho detto il contrario? Non ricordo»

4.

«Fermati, l’acqua mi sta trascinando via». L’ultima telefonata alla moglie prima di morire: così Oronzo Epifani l’ha salvata dal nubifragio a Ostuni

5.

Dal bar spariscono migliaia di euro in Gratta e vinci, arrestato il dipendente. Il sistema con cui rubava quelli vincenti: come si è fatto scoprire

leggi anche
ESTERI

Netanyahu: «Vicini al traguardo, tutti gli ostaggi saranno rilasciati e l’Idf resterà a Gaza». Trump: «Tregua immediata con il sì di Hamas» – La diretta

Di Stefania Carboni
manifestazione-gaza-roma
ATTUALITÀ

Corteo per la Palestina a Roma, gli organizzatori: «Siamo un milione». Scontri tra forze dell’ordine e manifestanti: 12 fermati – La diretta

Di Stefania Carboni
greta-thunberg-flotilla-arresto-israele
ESTERI

Greta Thunberg detenuta in una cella infestata da cimici: «Senza cibo né acqua». La denuncia degli attivisti turchi: «È stata costretta a baciare la bandiera israeliana»

Di Anna Clarissa Mendi
benedetta scuderi
POLITICA

«Ci urlavano “friends of Greta of my ass”». Il trattamento dei parlamentari italiani in Israele prima di tornare in Italia

Di Stefania Carboni
meloni assisi
POLITICA

Meloni: «Il piano di Trump squarcia le tenebre della guerra». E ai contestatori: «San Francesco insegnava anche il rispetto nell’ascolto» – Il video

Di Valentina Romagnoli