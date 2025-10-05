Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
CULTURA & SPETTACOLOIntervisteMusicaSuoni e Visioni

Il ritorno di Carmen Consoli con Amuri luci: «La cultura è rivoluzionaria, vi racconto che dischi mi fa ascoltare mio figlio» – L’intervista

05 Ottobre 2025 - 16:56 Gabriele Fazio
embed
Nel disco la cantantessa siciliana rievoca e musica testi di Ignazio Buttitta, ma anche di Ovidio e Teocrito, fino alla corrispondenza epica tra Nina da Messina e Dante da Maiano

«Io esisto a prescindere dai dischi che pubblico» con queste parole Carmen Consoli non solo torna con un nuovo album dal titolo Amuri luci, il primo di una trilogia, ma rivendica anche il silenzio discografico degli ultimi quattro anni. Un silenzio che silenzio non era, lo sappiamo bene, impegnata com’è stata con un lungo tour e anche con una colonna sonora, ma che ha fatto sentire ugualmente la sua mancanza. Un album che è risultato di una ricerca profonda ed intellettuale, in cui la cantantessa siciliana, in dialetto siciliano, rievoca e musica testi di Ignazio Buttitta, ma anche di Ovidio e Teocrito, fino alla corrispondenza epica tra Nina da Messina e Dante da Maiano. Amore e luce così non sono solo il titolo ma il risultato della complessa equazione musicale con la quale Carmen Consoli lega passato e futuro, vita e desideri, poesia e politica. Ne viene fuori sicuramente un disco politico, nell’accezione più alta del termine, contro quei governi di oggi che non scommettono più sulla bellezza e sulla cultura, definita dall’artista come più potente arma per una rivoluzione, e sull’amore, ma sulle armi. Non un prodotto discograficamente conveniente in un mercato cui domanda purtroppo si fa sempre più superficiale, intriso di un intellettualismo profondo dovuto a anni di studio, ma, dice a Open la cantautrice, «Non faccio cose convenienti per il mercato, perché non mi danno felicità».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Elisa piange un po’ per la Flotilla un po’ per i suoi affari. Nell’ultimo anno ha visto evaporare 292 mila euro di guadagni

2.

Beatrice Venezi, Beppe Vessicchio a Open: «Non condivido le sue idee, ma solidarizzo con lei. Ne parlavano tutti bene prima che dicesse per chi votava. Poi commenti sgradevoli» – L’intervista

3.

«Occhi spaccanti», è battaglia sul brand. I legali di Raoul Bova: «Ecco perché Gabriele Picco mente sulla registrazione»

4.

Samira Lui, la Ruota della Fortuna e il padre mai avuto: «Ho provato a cercarlo ma forse non è pronto»

5.

Nina Moric accusa Fabrizio Corona: «Nostro figlio è malato e penso a tutto da sola. Lui si dichiara nullatenente»

leggi anche
Ex modella di Playboy racconta le feste di Puff Daddy
CULTURA & SPETTACOLO

Puff Daddy condannato a 4 anni di carcere, non basta il pentimento davanti al giudice: resta la speranza della grazia di Donald Trump

Di Ugo Milano
CULTURA & SPETTACOLO

L’ex bambino di “Nevermind” perde la causa contro i Nirvana: così il giudice smonta la tesi della foto «a carattere sessuale»

Di Ugo Milano
robbie williams
CULTURA & SPETTACOLO

Robbie Williams confessa per la prima volta la paura del palco: «Ho la sindrome di Tourette. I tour? Mi terrorizzano»

Di Cecilia Dardana