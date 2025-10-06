A Papa Leone si inceppa l’auto, tradito per strada a Roma. Il rientro in ritardo: «Il tempismo di Dio è perfetto» – Il video

L'inconveniente appena uscito dalla Domus Australia, dove oggi 6 ottobre aveva presieduto i vespri per la festa della Madonna del Rosario di Pompei. Le parole di Prevost che si sono rivelate un po' profetiche

Voleva solo tornare a casa Papa Leone, alla fine di una giornata al solito fitta di impegni. Ma a tradirlo all’ultimo è stata la sua auto, che lo ha mollato per strada a Roma, nel bel mezzo del viaggio di ritorno verso Castel Gandolfo. Prevost era da poco uscito dalla Domus Australia, nel quartiere Esquilino. Il pontefice ha avuto appena il tempo di salire a bordo. Poi l’intoppo: l’auto si è inceppata e non ne vuol sapere di partire.

Passano lunghissimi momenti di incertezza, con gli uomini della scorta che si muovono sempre più nervosi. Quello stop prolungato per strada, con zero vie di fuga, non era proprio l’ideale sotto il profilo della sicurezza. Finché non deve essere arrivato il via libera. A quel punto il Papa si è visto scendere dall’auto, così da salire su un’altra vettura della scorta. Altri saluti alla folla e qualche sorriso a denti stretti, per poi guadagnare finalmente la via del ritorno.

Certo il rientro c’è stato ma un po’ in ritardo. Ma era stato proprio Papa Leone ai vespri nella Domus Australia a mettere in chiaro che non bisogna mai scoraggiarsi e perdere la pazienza. «Dio non ritarda mai, siamo noi che dobbiamo imparare ad avere fiducia, anche se ciò richiede pazienza e perseveranza. Il termpismo di Dio è sempre perfetto». Quello delle auto che non vogliono funzionare certe volte sembra un po’ diabolico