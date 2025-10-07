Maria Rosaria Boccia candidata in Campania? Bandecchi la corteggia: «Lei è una vittima: deve ancora decidere»

Il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare: «Lei? non ha ancora deciso»

Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, guarda alla Campania in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre e punta su un nome destinato a far discutere: Maria Rosaria Boccia. In un’intervista rilasciata a LaPresse, Bandecchi ha confermato di aver chiesto a Boccia di candidarsi con la sua formazione politica: «È una situazione in itinere, la stiamo valutando ed entro una settimana decideremo. Io ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi in Campania, ma lei non ha ancora deciso». Il leader di Alternativa Popolare ha spiegato le ragioni della proposta, sottolineando la propria vicinanza alla vicenda personale di Boccia, al centro di un caso mediatico e giudiziario: «Ritengo che la storia in cui è stata coinvolta sia estremamente preoccupante per la Repubblica e che Boccia sia una vittima».

Un libro in arrivo

Non solo politica, ma anche editoria: Bandecchi ha annunciato che la sua casa editrice pubblicherà il libro di Maria Rosaria Boccia, un progetto che considera già certo. «Che io pubblicherò il suo libro è sicuro, che io penso che Boccia abbia ragione è certo. Che si candidi con la lista civica Dimensione Bandecchi, invece, non è ancora detto, perché non ha ancora deciso». Per ora, la diretta interessata non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la partita resta aperta.

L’inchiesta a carico di Boccia

Sul fronte giudiziario, Maria Rosaria Boccia, è al centro di un’inchiesta dei pm di Roma, che hanno chiesto il rinvio a giudizio lo scorso 30 settembre. Le contestazioni a suo carico comprendono stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum, legate all’organizzazione di alcuni eventi. Secondo gli atti, Boccia avrebbe messo in atto comportamenti ossessivi e intrusivi nei confronti dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, provocandogli ansia, stress, dimagrimento e pensieri suicidi. Tra le pressioni contestate ci sono anche richieste di consegna del telefono cellulare dell’ex ministro, delle password e di accesso remoto, oltre a registrazioni di conversazioni tra Sangiuliano e la moglie. Il caso sarebbe culminato in un litigio violento, durante il quale Sangiuliano avrebbe riportato un graffio sulla fronte.



