Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
POLITICACampaniaElezioni RegionaliMaria Rosaria BocciaStefano Bandecchi

Maria Rosaria Boccia candidata in Campania? Bandecchi la corteggia: «Lei è una vittima: deve ancora decidere»

07 Ottobre 2025 - 18:19 Ugo Milano
embed
bandecchi boccia candidatura
bandecchi boccia candidatura
Il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare: «Lei? non ha ancora deciso»

Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, guarda alla Campania in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre e punta su un nome destinato a far discutere: Maria Rosaria Boccia. In un’intervista rilasciata a LaPresse, Bandecchi ha confermato di aver chiesto a Boccia di candidarsi con la sua formazione politica: «È una situazione in itinere, la stiamo valutando ed entro una settimana decideremo. Io ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi in Campania, ma lei non ha ancora deciso». Il leader di Alternativa Popolare ha spiegato le ragioni della proposta, sottolineando la propria vicinanza alla vicenda personale di Boccia, al centro di un caso mediatico e giudiziario: «Ritengo che la storia in cui è stata coinvolta sia estremamente preoccupante per la Repubblica e che Boccia sia una vittima».

Un libro in arrivo

Non solo politica, ma anche editoria: Bandecchi ha annunciato che la sua casa editrice pubblicherà il libro di Maria Rosaria Boccia, un progetto che considera già certo. «Che io pubblicherò il suo libro è sicuro, che io penso che Boccia abbia ragione è certo. Che si candidi con la lista civica Dimensione Bandecchi, invece, non è ancora detto, perché non ha ancora deciso». Per ora, la diretta interessata non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la partita resta aperta.

L’inchiesta a carico di Boccia

Sul fronte giudiziario, Maria Rosaria Boccia, è al centro di un’inchiesta dei pm di Roma, che hanno chiesto il rinvio a giudizio lo scorso 30 settembre. Le contestazioni a suo carico comprendono stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum, legate all’organizzazione di alcuni eventi. Secondo gli atti, Boccia avrebbe messo in atto comportamenti ossessivi e intrusivi nei confronti dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, provocandogli ansia, stress, dimagrimento e pensieri suicidi. Tra le pressioni contestate ci sono anche richieste di consegna del telefono cellulare dell’ex ministro, delle password e di accesso remoto, oltre a registrazioni di conversazioni tra Sangiuliano e la moglie. Il caso sarebbe culminato in un litigio violento, durante il quale Sangiuliano avrebbe riportato un graffio sulla fronte.


Articoli di POLITICA più letti
1.

Regionali in Calabria, Occhiuto stravince: «Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria». Flop del campo largo, Tridico si congratula

2.

Elezioni regionali Calabria 2025: alle 19 l’affluenza supera il 23%. Occhiuto al seggio di Cosenza con i figli, Toscano a Gioia Tauro. Tridico non può votare

3.

Elezioni Toscana 2025, la guida completa: quando e come si vota, e chi sono i candidati

4.

Francesca Albanese il 7 ottobre parla a Genova e scoppia il caso: l’evento deve già traslocare, la sindaca Salis si scopre impegnata

5.

Elezioni regionali Calabria 2025, dalla Dc a Forza Italia (con qualche mal di pancia) chi è Roberto Occhiuto il presidente uscente confermato per un mandato bis

leggi anche
Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano
POLITICA

Chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia. L’accusa di stalking e lesioni sull’ex ministro Sangiuliano: l’elenco dei reati contestati dai pm

Di Giovanni Ruggiero
POLITICA

L’ex marito di Maria Rosaria Boccia: «Picchiava anche me. E mi ha detto di essere incinta»

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

L’indagine su Sigfrido Ranucci per la telefonata tra Sangiuliano e la moglie sul caso Boccia: «Licenziatelo»

Di Alessandro D’Amato
maria rosaria boccia gennaro sangiuliano telefonata
POLITICA

Il Senato salva Sangiuliano sulla chiave di Pompei regalata a Maria Rosaria Boccia: l’ex ministro non andrà a processo

Di Alba Romano