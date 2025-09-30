Chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia. L’accusa di stalking e lesioni sull’ex ministro Sangiuliano: l’elenco dei reati contestati dai pm

Secondo la procura di Roma, la donna aveva portato avanti «condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata»

Rischia di finire a processo Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei denunciata dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per Boccia, alla quale vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata. Nel lungo elenco di accuse rivolte a Boccia ci sono anche la diffamazione e le false dichiarazioni nel curriculum, in relazione all’organizzazione di alcuni eventi.

