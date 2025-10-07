Il Parlamento Ue conferma l’immunità a Ilaria Salis: salva per un solo voto. Applausi in aula

La decisione dell'aula di Strasburgo: i favorevoli sono stati 306, i contrari 305

Da Strasburgo – Il Parlamento europeo ha deciso di non revocare l’immunità parlamentare per Ilaria Salis, accusata dalla giustizia ungherese di aver aggredito alcuni militanti neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest. L’aula ha quindi confermato la posizione espressa lo scorso 23 settembre dalla Commissione Affari giuridici, che con un solo voto di scarto aveva già respinto la richiesta di revoca avanzata da Budapest, salvando di fatto l’eurodeputata del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. Anche oggi, il verdetto è stato lo stesso: Salis è “salva” per un solo voto di differenza: i favorevoli sono stati 306, i contrari 305. «Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo», scrive in una nota l’eurodeputata. «Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. Dimostra – prosegue Salis – che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte. La lotta è tutt’altro che finita. Le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale. Tutti gli attivisti antifascisti presi di mira per aver sfidato l’autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi», conclude l’europarlamente di Avs.



