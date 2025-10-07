Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
La convince ad aprire la porta con la scusa del latte, ma è una trappola: studentessa 19enne violentata dal vicino di casa. Arrestato un 29enne a Pavia

07 Ottobre 2025 - 22:04 Giulia Norvegno
Le urla della ragazza hanno allarmato un'altra vicina di casa, che ha subito chiamato i soccorsi. Il 29enne ha aspettato che il fidanzato della vittima lasciasse la casa

Un 29enne è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della Questura di Pavia con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una studentessa di 19 anni. L’uomo, vicino di casa della vittima, si trova ora nel carcere di Torre del Gallo. I fatti, avvenuti ieri mattina in un condominio vicino all’Università, sono stati resi noti solo questa sera. La giovane si trovava sola in casa, dopo che il fidanzato si era allontanato da poco. La giovane, in stato di shock, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia, dove è stata medicata per le ferite riportate durante l’aggressione. Dopo alcune ore di cure, la 19enne è stata dimessa.

La scusa del latte per entrare in casa

Secondo quanto ricostruito, il 29enne ha bussato alla porta della studentessa chiedendole «un po’ di latte». La ragazza, che aveva incrociato più volte l’uomo essendo vicini di casa, non si è insospettita e gli ha aperto senza problemi. Una volta entrato nell’appartamento, però, l’aggressore ha immediatamente mostrato le sue reali intenzioni, aggredendo la 19enne nel soggiorno.

Le urla e l’intervento della polizia

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di un’altra vicina, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti rapidamente, fermando il 29enne ancora sul posto.

