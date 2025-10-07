Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
ECONOMIA & LAVOROGovernoLavoro e impresaPoste italianeSpid

Si potrà usare lo Spid per altri 5 anni, ma può scattare il servizio a pagamento: l’accordo col governo e l’incognita delle Poste

07 Ottobre 2025 - 20:50 Ugo Milano
embed
poste id spid pagamento
poste id spid pagamento
Palazzo Chigi ha confermato il rinnovo della convenzione con l’Agenzia per l’Italia Digitale. Ma resta ancora da chiarire se e chi imporrà il servizio a pagamento

Lo Spid resta, o almeno per altri cinque anni. L’Assocertificatori ha infatti annunciato il rinnovo dell’intesa con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prolungando la convenzione per la gestione del Sistema Pubblico di Identità Digitale. Un rinnovo che ora conferma il ruolo centrale di Spid nella vita digitale del Paese e la volontà delle istituzioni di consolidarlo. Come ha sottolineato Andrea Sassetti, presidente di Assocertificatori, «l’aggiornamento della convenzione conferma il ruolo strategico di Spid e testimonia la volontà di proseguire un percorso condiviso verso il futuro dell’identità digitale italiana ed europea, nel segno della sicurezza, dell’innovazione e della sostenibilità».

Diventerà a pagamento?

In futuro, tuttavia, il servizio potrebbe non restare completamente gratuito. Alcuni gestori – Aruba, Infocert e Register.it – hanno già introdotto formule a pagamento per il rilascio o il rinnovo delle identità digitali. Il principale fornitore, Poste Italiane, ha invece mantenuto la gratuità, ma la situazione potrebbe cambiare. I gestori hanno infatti chiesto e ottenuto rassicurazioni sui fondi pubblici promessi a chi garantisce l’operatività dello Spid e l’accesso ai servizi digitali per i cittadini.

Nel comunicato, le parti hanno ribadito che «è necessario assicurare, in tutte le forme consentite, la sostenibilità economica e operativa del servizio, considerati gli importanti investimenti sostenuti autonomamente dai Gestori nei dieci anni di erogazione del servizio Spid e i costi significativi che il suo mantenimento continua a comportare, per garantire un accesso sicuro e continuativo ai servizi digitali per cittadini, pubbliche amministrazioni, professionisti e aziende italiane». Nel nuovo quadro di collaborazione, i gestori hanno ricevuto la conferma dell’erogazione dei contributi governativi annunciati a sostegno degli investimenti su Spid, ma anche della possibilità di introdurre «una valorizzazione economica della base utenti secondo logiche di mercato, un principio già previsto dalla precedente convenzione ma solo di recente attuato da alcuni operatori».

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Argentina, il “miracolo” di Javier Milei verso il capolinea?

2.

Come sarà il taglio dell’Irpef da gennaio 2026: le buste paga, la flat tax, il fiscal drag

3.

Redditi dichiarati, chi guadagna di più in Italia? Sportivi, notai e farmacisti in testa: ecco la classifica

4.

Cos’è una stablecoin e perché nove banche si sono messe insieme per farne una in Euro

5.

Gli Usa e l’allarme sulla pasta italiana. Il rischio del super dazio al 107 per cento

leggi anche
poste id spid pagamento
ECONOMIA & LAVORO

Spid, anche quello di Poste può diventare a pagamento. Addio al piano gratuito: quanto può costare

Di Ugo Milano
Spid a pagamento
ECONOMIA & LAVORO

Lo Spid diventa a pagamento: altri due operatori introducono un canone annuo. Quanto costa, a partire da quando e con chi resta gratuito

Di Ugo Milano
Spid a pagamento
ECONOMIA & LAVORO

Lo Spid diventa a pagamento, la mossa dei gestori e i fondi bloccati: le tariffe, le date e chi non deve pagare l’identità digitale

Di Giovanni Ruggiero
Carta di identità cartacee non più valide dal 2026
ATTUALITÀ

Tra un anno le carte di identità cartacee non saranno più valide: perché e come sostituirle

Di Giammarco Pio Isoldi
it wallet documenti identità app io
TECNOLOGIA

IT Wallet, il portafoglio digitale con la patente, la tessera sanitaria e la carta della disabilità: come funziona e come attivarlo

Di Antonio Di Noto
dario argento halloween spid
CULTURA & SPETTACOLO

Dario Argento: «Ho portato io Halloween in Italia, adesso non riesco a fare lo spid»

Di Alba Romano