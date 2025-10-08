Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Prima le gelosie, poi gli insulti in procura: collega a processo per stalking

08 Ottobre 2025 - 12:20 Ugo Milano
Insulti pesanti rivolti proprio alla collega d'ufficio, sia via messaggio che in confronti faccia a faccia, anche davanti ai colleghi. disposto il divieto di avvicinamento e il trasferimento in altra sede

Due dipendenti della procura abruzzese sono passate dal lavorare fianco a fianco al trovarsi una contro l’altra in un’aula di tribunale, in un processo per stalking e diffamazione. Insulti pesanti rivolti proprio alla collega d’ufficio, sia via messaggio che in confronti faccia a faccia, anche davanti ai colleghi. La donna avrebbe messo in atto altre condotte persecutorie tanto da guadagnarsi la denuncia della vittima e ricevere un divieto di avvicinamento. Per preservare la sicurezza del luogo di lavoro, il tribunale aveva poi disposto il suo trasferimento della dipendente denunciata da un tribunale a un’altra sede in zona. Ora, a marzo, le due ex colleghe si ritroveranno in aula. 

