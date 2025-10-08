«A pagamento o gratis?»: Garlasco, perché l’avvocato dei Poggi querela la madre di Andrea Sempio

Tizzoni contro Daniela Ferrari per una frase in tv sulle carte dell'indagine. Intanto Lovati parla di Venditti come un giocatore di ippica

L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, querela Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. Il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nell’inchiesta bis di Pavia aveva finora avuto l’appoggio della famiglia della vittima. Che non crede alla sua colpevolezza e pensa che l’assassino della figlia sia Alberto Stasi. Ma ora qualcosa cambia. E intanto anche Massimo Lovati, legale di Sempio, intervistato da Fabrizio Corona dice che il procuratore Mario Venditti «a me è simpatico. Io sono sempre stato un giocatore di ippica, di cavalli. L’ho conosciuto anche lì». «Aveva il vizio?», gli chiede Corona. E lui: «Eh sì. Vizio. Allora ce l’ho anche io il vizio. Eravamo appassionati di ippica…nel 2010».

La querela di Tizzoni

A parlare della querela di Tizzoni a Ferrari è oggi il Quotidiano Nazionale. La pietra dello scandalo è la nuova inchiesta di Brescia sulla presunta corruzione contestata a Venditti. Nella quale i genitori di Sempio non sono indagati. Ma Ferrari, rispondendo in tv a una domanda sulle intercettazioni in cui parlavano di atti che Tizzoni avrebbe all’epoca passato ai legali del figlio, ha detto: «Non so se glieli ha dati a pagamento o gratis». Proprio per questo Tizzoni l’avrebbe querelata. «Alcuni colleghi mi stanno assistendo in molteplici servizi a tutela della mia immagine e nell’ambito di questa attività» ha detto Tizzoni in collegamento telefonico alla trasmissione Lo stato delle cose lunedì sera su Rai3. Confermando l’invio di atti giudiziari alla madre di Sempio.

A pagamento o gratis?

Aggiungendo come commento conclusivo: «Gli inquirenti che hanno sequestrato quei documenti immagino avranno sicuramente la competenza e l’intelligenza per capire esattamente la dinamica». Mentre l’avvocata Angela Taccia, che oltre a difendere l’indagato col collega Massimo Lovati è anche amica di Andrea Sempio e della famiglia, riferisce di non essere informata sulla querela. Aggiungendo però: «So che la madre di Sempio ha già chiarito tutto nelle sedi opportune».

La perquisizione a Garlasco

Intanto il quotidiano racconta anche i dettagli della perquisizione del 26 settembre in via Canova, a Garlasco, dove Sempio abita con i genitori. Il campanello ha suonato alle 6.45. Il decreto di perquisizione è firmato dal pm di Brescia Claudia Moregola e dal procuratore Francesco Prete. L’ipotesi accusatoria è legata allo scritto ‘’Venditti gip archivia X 20, 30 euro’’ venuto a galla nell’abitazione dei Sempio durante la perquisizione del 14 maggio. Alle 10.30 carabinieri e finanzieri se ne vanno portando con loro documentazione bancaria e contabile e uno smartphone di Andrea. Fra il materiale che non viene sequestrato una fotocopia del ‘’memoriale’’ di Cleo Stefanescu, nipote di Flavius Savu, il romeno condannato per estorsione all’ex rettore del santuario della Bozzola di Garlasco.

La consulenza di Garofano

Sopra il tavolino del soggiorno viene trovata la consulenza firmata da Luciano Garofano nel 2017 sulla relazione genetica eseguita da Pasquale Linarello per conto della difesa di Stasi, condannato per l’omicidio della fidanzata Chiara. Fra le pagine 46 e 47 del libro di Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, «Processo Garlasco: diritto alla verità», un foglietto a quadretti con numeri e i nomi «Garofano» e «Lovati» annotati da Sempio padre.

Corona e Lovati

Intanto Lovati, intervistato da Corona, dice parole strane su Venditti. «A me è simpatico. Io sono sempre stato un giocatore di ippica, di cavalli. L’ho conosciuto anche lì». «Aveva il vizio?» Viene incalzato. E lui: «Eh sì. Vizio. Allora ce l’ho anche io il vizio. Eravamo appassionati di ippica…nel 2010». Lovati parla anche di Yara Gambirasio: «La sua difesa ha sbagliato. Se Bossetti diceva: “Sono l’amante di Yara”… lo condannavano per violenza sessuale, ma non per omicidio». La dichiarazione che ha suscitato l’indignazione del legale di Bossetti, Claudio Salvagni: «Fango su Yara. Una ragazzina che non si può difendere da parole ignobili».