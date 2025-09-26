Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
Garlasco, perquisizioni nelle case di investigatori e giudici dell’indagine su Andrea Sempio e l’omicidio di Chiara Poggi

26 Settembre 2025 - 07:48 Alessandro D’Amato
La notizia anticipata dal Tg1. La seconda inchiesta su Andrea Sempio

I carabinieri e la Guardia di Finanza di Pavia stanno perquisendo le abitazioni di ex investigatori e inquirenti che hanno partecipato alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ad annunciarlo è il Tg1. Indagato sarebbe l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Che sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio.

Sarebbe di corruzione in atti giudiziari l’ipotesi di reato a carico di Venditti, che nel 2017 archiviò l’indagine su Sempio. Da questa mattina carabinieri e uomini della guardia di Finanza stanno perquisendo le abitazioni dell’ex procuratore oltre che quelle del circuito familiare di Sempio.

In aggiornamento

