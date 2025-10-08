Rieti, si incontra con il solito spacciatore, lui la picchia e la stupra: fermato un 22enne

Il giovane, arrivato nel 2022 in Italia dal Marocco, era «visibilmente ubriaco». È stato incastrato a causa dell’alloggio in un hotel del Napoletano

Era un tragitto che la donna faceva spesso, quello lungo alcuni sentieri della periferia di Rieti che l’avrebbero guidata ad incontrare il suo solito spacciatore. Questa volta però, arrivata di fronte al giovane, è stata minacciata, picchiata con forza e violentata. A cinque mesi dall’accaduto, è stato fermato un 22enne originario del Marocco: a suo carico pendono le accuse di violenza sessuale aggravata dall’uso di armi.

L’aggressione, il pestaggio e lo stupro

I fatti risalgono allo scorso 30 aprile. La donna, che abitualmente acquistava sostanze stupefacenti dal giovane, è stata presa alla sprovvista dall’aggressione. Il giovane, secondo la vittima visibilmente ubriaco, l’avrebbe prima minacciata con un machete, poi riempita di calci e pugni arrivando anche a percuoterla con il manico della lama. Poi l’ha stuprata. La donna è finita al pronto soccorso e lì, con la sua querela, ha attivato la procedura di codice rosso.

Chi è l’aggressore: le origini e il fermo «fortuito»

Il 22enne, incensurato, era arrivato in Italia nel 2022. Sbarcato a Lampedusa, aveva chiesto immediatamente la protezione internazionale. Il fermo, avvenuto in un’operazione coordinata dalla Squadra mobile di Rieti e dagli agenti del Commissariato “Vasto Arenaccia” di Napoli, è stato possibile grazie al riconoscimento della stessa vittima. La sua localizzazione precisa in Campania è avvenuta per un caso fortuito. Il 22enne, infatti, alloggiando in un hotel partenopeo aveva fatto scattare un alert nel sistema “Alloggiati Web” dopo che gli inquirenti reatini avevano lanciato la segnalazione-rintraccio.