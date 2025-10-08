È morto il meteorologo Paolo Sottocorona, addio al volto delle previsioni di La7

Il noto volto tv si è spento all'età di 77 anni. Il cordoglio del Tg della rete e di chi lo seguiva

Paolo Sottocorona, storico volto delle previsioni meteo su La7, è morto oggi, mercoledì 8 ottobre, all’età di 77 anni. A darne l’annuncio è l’emittente televisiva di proprietà del gruppo Cairo, che di lui scrive: «In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi». Il meteorologo, in particolare, è sempre stato apprezzato dal pubblico «per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità delle famiglie».

Gli studi classici e l’esperienza all’Aeronautica

Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona ha fatto gli studi classici e poi quattro anni di Ingegneria. Nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e fino al 1986 è stato addetto dell’Ufficio Meteorologico dell’aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia. Dopo l’esperienza all’Aeronautica, dove ha ottenuto il grado di capitano, si è dedicato alla divulgazione televisiva, prima in Rai, poi a Telemontecarlo, infine a La7. Nel 1989 ha partecipato anche a una spedizione italiana in Antartide nelle vesti di meteorologo.

Il post del TgLa7 che annuncia la morte di Paolo Sottocorona ha subito raccolto decine di commenti di cordoglio da parte dei telespettatori. «Era la presenza gentile e garbata di ogni mattino! Che la terra gli sia lieve», scrive un’utente. «Condoglianze alla famiglia, lo seguivo sempre, era veramente un gran divulgatore», le fa eco un’altra. Tra i commenti c’è anche quello della giornalista Alessandra Sardoni, che scrive: «Grande dispiacere. Mi mancherai, caro Paolo, dopo tante mattine in cui mi hai dato la linea». Il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, aggiunge: «Un nostro lutto, grave».