È morto il meteorologo Paolo Sottocorona, addio al volto delle previsioni di La7

08 Ottobre 2025 - 21:39 Ugo Milano
Il noto volto tv si è spento all'età di 77 anni. Il cordoglio del Tg della rete e di chi lo seguiva

Paolo Sottocorona, storico volto delle previsioni meteo su La7, è morto oggi, mercoledì 8 ottobre, all’età di 77 anni. A darne l’annuncio è l’emittente televisiva di proprietà del gruppo Cairo, che di lui scrive: «In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi». Il meteorologo, in particolare, è sempre stato apprezzato dal pubblico «per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità delle famiglie».

Gli studi classici e l’esperienza all’Aeronautica

Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona ha fatto gli studi classici e poi quattro anni di Ingegneria. Nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e fino al 1986 è stato addetto dell’Ufficio Meteorologico dell’aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia. Dopo l’esperienza all’Aeronautica, dove ha ottenuto il grado di capitano, si è dedicato alla divulgazione televisiva, prima in Rai, poi a Telemontecarlo, infine a La7. Nel 1989 ha partecipato anche a una spedizione italiana in Antartide nelle vesti di meteorologo.

I commenti sui social: «Ci mancherà»

Il post del TgLa7 che annuncia la morte di Paolo Sottocorona ha subito raccolto decine di commenti di cordoglio da parte dei telespettatori. «Era la presenza gentile e garbata di ogni mattino! Che la terra gli sia lieve», scrive un’utente. «Condoglianze alla famiglia, lo seguivo sempre, era veramente un gran divulgatore», le fa eco un’altra. Tra i commenti c’è anche quello della giornalista Alessandra Sardoni, che scrive: «Grande dispiacere. Mi mancherai, caro Paolo, dopo tante mattine in cui mi hai dato la linea». Il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, aggiunge: «Un nostro lutto, grave».

