Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
POLITICABolognaEmilia-RomagnaFrancesca AlbaneseGazaIsraeleOstaggiPalestinaPDReggio EmiliaSequestri di persona

Francesca Albanese «arrogante», l’imbarazzo del sindaco di Bologna Lepore: «Quanti scivoloni». Ma la cittadinanza onoraria (per ora) è confermata

09 Ottobre 2025 - 20:55 Davide Aldrigo
embed
francesca albanese
francesca albanese
Il primo cittadino Pd sottolinea i passi falsi dell'esperta simbolo dei pro-Pal: «Ma senza di lei oggi avremmo un racconto a senso unico su Gaza».

Il Comune di Bologna non cambierà idea, anche se qualche riserva in effetti ce l’ha. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore è tornato oggi sulla decisione di concedere la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, in questi giorni al centro di pesanti polemiche, prima per aver apostrofato il sindaco di Reggio Emilia sugli ostaggi israeliani, poi per la sua plateale uscita di scena in tv su Liliana Segre. Impossibile fare spallucce anche per chi milita convintamente a sinistra. «Lo avevamo già annunciato nelle ore precedenti a quando di fatto lei andava a ritirare il Tricolore a Reggio Emilia e ci sono stati alcuni scivoloni mediatici, possiamo dire che evidentemente è sembrata una figura arrogante», ha osservato il sindaco.

Il “perdono” di Lepore: «Senza Albanese avremmo un unico racconto di Gaza»

Il sindaco non ha nascosto di non aver gradito alcuni atteggiamenti di Albanese: «Non si è gestita benissimo negli ultimi giorni, io stesso non ho apprezzato quello che ha fatto con il sindaco di Reggio Emilia». Il riferimento di Lepore è al conferimento del Premio Tricolore, quando Albanese ha platealmente rimproverato il sindaco Marco Massari per aver citato la liberazione degli ostaggi come «condizione» per la pace in Palestina. Non sembra in discussione al momento, ciononostante, la decisione di concederle la cittadinanza di Bologna. «Anche se possiamo pensarla in modo diverso da lei su alcune cose», ha spiegato ancora Lepore, «se non ci fosse stata la voce di Francesca Albanese, insieme alla mobilitazione delle piazze della società civile europea, e ai palestinesi, noi oggi avremmo un unico racconto di cosa è successo a Gaza, quello di Netanyahu e di Trump che lo ha sostenuto fino adesso».

La decisione del Comune di Bologna di procedere con il conferimento vede la netta disapprovazione della Comunità ebraica di Bologna. «Quello della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese è un tema particolarmente spinoso», ha detto il presidente Daniele De Paz. «Io e la nostra comunità facciamo fatica ad accettare questa posizione e ad accettare chi può raccogliere un tipo di onore simile quando definisce i terroristi soggetti che meritano comprensione. Questo davvero va oltre a ogni possibilità di accettazione». De Paz ha poi aggiunto: «Noi sosteniamo con forza il dialogo tra le comunità perché ogni azione di guerra e ogni violenza deve essere respinta, il linguaggio dell’odio deve essere respinto. Non sento in Francesca Albanese questo tipo di approccio, non è una persona che promuove la pace e il dialogo tra le persone».

Foto copertina: ANSA/LUCA ZENNARO| Francesca Albanese a Genova in occasione di un intervento pubblico ai Giardini Luzzati, 07 ottobre 2025.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Maria Rosaria Boccia candidata in Campania? Bandecchi la corteggia, lei rifiuta: «Ma lui ha avuto il coraggio di pubblicare il mio libro»

2.

Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria, le frasi su Liliana Segre: «Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio» – Il video

3.

Festa di San Francesco, Mattarella promulga ma ha dei dubbi. C’è anche Santa Caterina, lo stesso giorno (ed è un problema)

4.

Ilaria Salis, oggi al Parlamento Ue il voto segreto sull’immunità. Weber (Ppe): «Giusto revocarla». Lei in aula

5.

Immunità Ilaria Salis, il forzista Tosi (Ppe): «Colpa delle troppe assenze dei Patrioti, grave fra loro un italiano». Mancava il leghista Aldo Patriciello

leggi anche
albanese segre
ATTUALITÀ

Francesca Albanese: «Rinnovo la mia stima alla senatrice Segre, non mi sono alzata per lei ma per l’uso strumentale del suo nome» – Il video

Di Stefania Carboni
francesca albanese liliana segre figlio luciano belli paci
ESTERI

Il figlio di Liliana Segre contro Francesca Albanese: «È ossessionata da mia madre»

Di Alessandro D’Amato
ATTUALITÀ

Luca Telese: «Sconcertato dalle parole di Francesca Albanese contro Segre». Cos’ha scritto il conduttore dopo il caso negli studi di La7

Di Ugo Milano
francesca albanese fronda pd liliana segre pina picierno
ESTERI

La fronda nel Pd contro Francesca Albanese: «Narcisista e arrogante, no ai capipopolo»

Di Alessandro D’Amato
liliana segre francesca albanese la7
CULTURA & SPETTACOLO

«Rispetto Liliana Segre, ma sul genocidio non è lucida». Francesca Albanese commenta l’uscita dallo studio: «La sua opinione non è la verità»

Di Ugo Milano
francesca-albanese-lascia-studio-in-onda
CULTURA & SPETTACOLO

«Sul genocidio sono d’accordo con Liliana Segre», Francesca Albanese si alza e lascia lo studio di “In Onda”: «Devo andare» – Il video

Di Ugo Milano
francesca albanese onu
POLITICA

Fabriano, polemica sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. FdI presenta una mozione per il ritiro: «Intellettuale divisiva»

Di Ugo Milano
Sindaco di Reggio Emilia con Francesca Albanese
POLITICA

Cita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza. Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti, strigliato pure da Francesca Albanese: «Non lo dica più» – Il video

Di Giovanni Ruggiero