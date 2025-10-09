L’ultimo record battuto da Taylor Swift: supera Adele nelle copie vendute durante la prima settimana

The Fate of Ophelia, che apre The Life of a Showgirl, è il brano che ha raccolto più stream su Spotify nell'arco di 24 ore

3,5 milioni di copie vendute, ed è subito record. L’artista in questione è Taylor Swift, l’album in questione The Life of a Showgirl, quello uscito la scorsa settimana. La cantautrice 35enne di West Reading supera così Adele, che con 25, uscito dieci anni fa, aveva venduto 3,482 milioni nella prima settimana, ma ce la fa in appena cinque giorni, ciò vuol dire che potrebbe anche superare i 4 milioni e rendere questo record davvero imbattibile.

Attenzione, queste cifre si riferiscono agli “Album-equivalent units”, ovvero un conteggio, ormai necessario nel nuovo mercato discografico fluido, per misurare il consumo totale di un album, quindi prendendo in considerazione vendite fisiche (CD, vinili, cassette, ecc.), vendite digitali dell’album completo e streaming e download dei singoli brani. Ma la “sfida” tra le due artiste non si conclude qui, in ballo c’è un altro record di Adele che Taylor Swift è sull’orlo del superare, quello relativo alle vendite dell’album in formato fisico/digitale: in cinque giorni l’americana avrebbe già quasi raggiunto la collega inglese, 3,378 milioni di copie contro 3,2, questo grazie anche ad una strategia per cui sono state distribuite diverse versioni in cd di The Life of a Showgirl con tracce ancora non distribuite in digitale e i conteggi, che porterebbero a oltre 3 milioni di unità, comprenderebbero anche i pre-order, sul quale molto si è puntato in fase di promozione dell’album.

Il primo posto che Swift registrerà presto per The Life of a Showgirl seguirà il primo posto che ha raggiunto al botteghino con Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, che ha incassato 33 milioni di dollari nei cinema americani nei suoi tre giorni di programmazione.

Tutti i record i Taylor Swift

Parlare di Taylor Swift e di record rischia di non essere più una notizia, negli ultimi anni li ha infranti praticamente tutti. Giusto per ricordare il più clamoroso, nessuna donna è riuscita a rimanere con un suo lavoro così tante settimane in vetta alla classifica degli album più venduti in USA (70 in totale, battendo Whitney Houston che si è fermata a 46, una bella differenza). Prima donna a vincere per quattro volte l’Album of the Year ai Grammy e, a proposito di Grammy, nessuno ha raccolto più nomination di lei nella categoria Song of the Year. Il suo The Eras Tour ha incassato oltre un miliardo di dollari, ed è il primo della storia, un incasso da record prendendo in considerazione l’universo musicale femminile.

E, se ancora non bastasse, The Fate of Ophelia, che apre The Life of a Showgirl, è il brano che ha raccolto più stream su Spotify nell’arco di 24 ore. La cosa più impressionante rimane comunque che la nuova regina del pop mondiale parrebbe destinata ad alzare ancora l’asticella in termini di numeri, ritagliandosi uno spazio ancor maggiore nella storia della musica globale.