Addio a Diane Keaton, leggenda di Hollywood: l’attrice aveva 79 anni

È scomparsa all’età di 79 anni l’attrice statunitense Diane Keaton. Lo riferiscono i media americani, confermando il decesso in California. Al momento, la famiglia ha richiesto rispetto e riservatezza e non sono note ulteriori informazioni sulle cause della morte.

Una carriera straordinaria

Nata come Diane Hall il 5 gennaio 1946 a Los Angeles, la Keaton ha adottato il cognome materno come nome d’arte e si è affermata come una delle figure più riconoscibili del cinema americano. La sua carriera è costellata di successi. Tra i ruoli più celebri quello in Annie Hall, che le valse l’Oscar come miglior attrice, oltre all’affinità artistica con Woody Allen. Ha recitato in Il Padrino (nel ruolo di Kay Adams) e nei suoi sequel, consolidando un’immagine versatile e sempre riconoscibile. Nel corso degli anni ha saputo spaziare tra commedia, dramma e ruoli da protagonista di grande spessore, partecipando a film come The First Wives Club, Baby Boom e Tutto può succedere – Something’s Gotta Give. Keaton ha lavorato anche dietro la macchina da presa, dirigendo documentari e serie televisive, e ha mantenuto una presenza attiva nella cultura pop contemporanea fino agli ultimi tempi.