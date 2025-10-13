El Shaarawy si sposa, la proposta da sogno a Ludovica Pagani: chi è l’influencer della storica gaffe della classifica – Il video

Il calciatore della Roma si è inginocchiato durante una cena in terrazza davanti all'influencer e dj da 4 milioni di follower

Stephan El Shaarawy ha chiesto a Ludovica Pagani di sposarlo. Il “Faraone” e l’influencer e dj diventeranno presto marito e moglie, e hanno scelto di condividere il momento sui social con un post emozionante. «Sì all’amore della mia vita», ha scritto Pagani nella didascalia che accompagna le immagini della proposta del calciatore della Roma.

Un nuovo passo per la coppia

Si tratta di un nuovo capitolo per i due, che sono insieme da diversi anni. L’annuncio ha raccolto migliaia di interazioni da parte di fan e follower, che hanno voluto celebrare con loro questo momento. Un fiume di auguri si è scatenato accanto alle immagini del calciatore che, in ginocchio, ha fatto la fatidica domanda all’influencer che, incredula, si copre la faccia vicino al tavolo della cena in terrazza. Un’altra bella notizia in casa giallorossa, dopo l’annuncio della dolce attesa di Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala.

Ludovica Pagani e la gaffe della classifica

Ai più il nome di Ludovica Pagani ricorderà un’intramontabile gaffe, che ancora oggi circola tra social e chat. Era il 2016, quando su Bergamo Tv, durante una trasmissione sportiva sull’Atalanta, le veniva chiesto dal conduttore di leggere la classifica della Serie A. Da lì partì un momento di imbarazzo collettivo, visto che Pagani pensò bene di leggere i punti in classifica delle varie squadre pensando fossero le loro posizioni. L’influencer da 4 milioni di follower deve in fondo un pezzo della sua popolarità anche a quel momento indimenticabile.