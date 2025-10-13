Elezioni Regionali Toscana 2025, urne aperte fino alle 15 per la volata finale: orari, candidati e come si vota – La diretta
I seggi in Toscana si riempiono nuovamente per la volata finale delle Regionali. In una tornata elettorale che vede –ancora una volta – come principale protagonista la bassissima affluenza, le urne rimarranno aperte fino alle 15 di oggi. A giocarsi il ruolo di governatore in una regione da sempre fortezza della sinistra, sono tre candidati: Antonella Bundu per Toscana Rossa, Eugenio Giani che tenta il bis con il sostegno del campo largo e Alessandro Tomasi per il centrodestra.
Il rischio del ballottaggio tra due settimane, perché si potrebbe tornare alle urne
Ad aspettare i risultati dello spoglio sono Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi. Se, alla chiusura dello scrutinio, nessuno dei tre avrà raggiunto almeno il 40% dei voti si andrà al ballottaggio tra due settimane, il 26 ottobre: un unicum tra tutte le leggi elettorali regionali italiane.
Toscana, affluenza del -10% rispetto al 2020: il calo maggiore nei comuni vinti dal cdx
Alle 23 di ieri sera l’affluenza generale era calcolata al 35,7% degli aventi diritto: un calo del 10,2% rispetto a cinque anni fa. A registrare la differenza maggiore rispetto alle ultime Regionali sono state le province di Lucca (-11,9%) e Pisa (-11,2%). Secondo un’elaborazione di YouTrend, il calo dell’affluenza si sarebbe registrato maggiormente nei comuni che nel 2020 erano stati vinti dal centrodestra. Nei comuni conquistati da Giani, invece, l’affluenza «tiene di più».
Toscana, chi vota e come funziona lo scrutinio
Lo scrutinio dei voti prenderà il via subito dopo la chiusura dei seggi, a partire dalle 15. Sono oltre 23mila i presidente, segretari e scrutatori al lavoro da sabato nelle 3.922 sezioni elettorali in tutta Toscana, 14 sezioni in meno rispetto a cinque anni fa. Gli aventi diritto, secondo l’ultima revisione delle liste elettorali compiuta a fine settembre, sono poco più di 3 milioni: in particolare 3.007.106 votanti. Oltre 17mila sarebbero 18enni, mentre 203mila toscani residenti all’estero.
Elezioni in Toscana, come si vota: la scheda unica e il voto disgiunto
Le urne in Toscana, dopo essere rimaste aperte fino alle 23 di ieri sera, chiuderanno allo scoccare delle 15 di oggi. Per votare ci sarà una sola scheda, di colore arancione, ma saranno due i voti da esprimere: uno per il presidente, l’altro per la composizione della futura assemblea regionale. Il voto può essere disgiunto, quindi non è necessario votare i candidati consiglieri o una lista collegata al candidato presidente per cui si è espressa la preferenza. In caso di voto solo per il candidato presidente, il voto non andrà a nessuno dei partiti o dei movimenti che lo sostengono.