Elezioni Regionali Toscana 2025, urne aperte fino alle 15 per la volata finale: orari, candidati e come si vota – La diretta

La sfida tra il governatore uscente Giani e gli sfidanti Tomasi e Bundu. Lo scrutinio nel pomeriggio e il rischio ballottaggio: come funziona il voto in Toscana

I seggi in Toscana si riempiono nuovamente per la volata finale delle Regionali. In una tornata elettorale che vede –ancora una volta – come principale protagonista la bassissima affluenza, le urne rimarranno aperte fino alle 15 di oggi. A giocarsi il ruolo di governatore in una regione da sempre fortezza della sinistra, sono tre candidati: Antonella Bundu per Toscana Rossa, Eugenio Giani che tenta il bis con il sostegno del campo largo e Alessandro Tomasi per il centrodestra.