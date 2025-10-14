La moglie dell’ex assessore regionale ha lavorato con laurea falsa, Carmela Fiorella deve ridare 35mila euro ad Aeroporti di Puglia e fare volontariato

Il bando vinto come dirigente grazie al titolo falsificato. L'ammissione due settimane dopo l'assunzione, dopo che la Gazzetta del Mezzogiorno aveva sollevato il caso

Carmela Fiorella ha versato 35mila euro ad Aeroporti di Puglia e chiesto di prestare lavoro socialmente utile alla Caritas di Barletta con la messa alla prova. La 38enne, moglie dell’ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo, è imputata a Bari per la presunta laurea falsa presentata ad Aeroporti di Puglia (AdP) nell’ambito di un bando – poi vinto dalla stessa Fiorella – per la posizione di dirigente delle Risorse umane.

Dimissioni dopo due settimane e l’ammissione di responsabilità

Due settimane dopo l’assunzione, la donna si dimise dall’incarico dopo l’avvio dell’indagine e in una lettera aperta ammise le proprie responsabilità sostenendo che il marito fosse ignaro di tutto. A Fiorella, nello specifico, sono contestati i reati di falso materiale e ideologico, truffa aggravata e falsa autocertificazione.

Da Economia a Scienze delle Amministrazioni: il falso sul titolo

Fiorella, nel presentare la sua candidatura e nel suo curriculum avrebbe indicato di possedere una laurea in Economia e management (richiesta dal bando) conseguita all’Università di Bari al posto di quella, effettivamente ottenuta nel 2012, in Scienze delle Amministrazioni. Titolo, quest’ultimo, che non le avrebbe permesso di essere selezionata. Inoltre è accusata di aver conseguito un master di secondo livello in “Organizzazione del personale” presso l’Università Bocconi di Milano, anziché un master di primo livello presso la stessa Università. Queste false attestazioni, contenute anche nel suo curriculum, le permisero – secondo l’accusa – di ottenere un posto nel Cda di Acquedotto Pugliese dal 2017 al 2021.

Parere favorevole della Procura: udienza il 3 dicembre

La Procura di Bari ha dato parere favorevole alla messa alla prova, il fascicolo è passato ora al gip Francesco Vittorio Rinaldi che il 3 dicembre terrà l’udienza per discutere della messa alla prova, che sospende il procedimento penale. Non è stato disposto alcun risarcimento nei confronti di Aqp e Uniba, che la Procura aveva indicato come parti offese assieme a Aeroporti di Puglia,