Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella riceve Papa Leone: Grati alla Chiesa per sostegno a più deboli e accoglienza migranti – Il video

14 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "La solidità del rapporto con la Chiesa cattolica ha significato per l’Italia – e tengo a ricordarlo in questa occasione – un rafforzamento del patrimonio vitale e indivisibile dell’unità nazionale, accrescendo la coesione del nostro popolo, contribuendo alla consapevolezza della responsabilità che ciascuno reca verso la comunità in cui vive. La Chiesa cattolica ha svolto e continua a svolgere un’azione mirabile a sostegno delle frange più deboli della popolazione. E per questo Le siamo profondamente grati. Un impegno che vediamo, quotidianamente, promuovere opere sociali di grande valore, accoglienza ai migranti, impegno per la legalità". Così Mattarella ricevendo il Papa al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Toscana 2025, dalla passione per la storia dell’arte, al tuffo “social” nel fiume Arno: chi è Eugenio Giani, il presidente uscente confermato per un mandato bis

2.

Regionali Toscana, Giani trionfa su Tomasi, bene Bundu. Schlein: «I conti si fanno alla fine». L’affluenza tocca minimi storici: 47,7%

3.

L’anziana disabile che si è fidata di Mario Adinolfi e del suo club delle scommesse. In fumo 82mila euro: «Mi attaccano perché sono generoso»

4.

Elezioni Regionali Toscana 2025, si conferma il calo dell’affluenza: 27,7% alle ore 19. Urne aperte anche domani: orari, candidati e come si vota

5.

Regionali Toscana, la Lega mai così in basso: non arriva al 5%, dietro Forza Italia. Segno che la campagna aggressiva di Vannacci non ha pagato