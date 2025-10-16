Angelina Mango torna a sorpresa, il nuovo album dopo la pausa «per pensare alla mia salute»: come si è ripresentata ai fan

L'ultima uscita pubblica della figlia d'arte dopo l'annuncio dello stop al tour dello scorso ottobre, qualche settimana fa al concerto di Olly

Si intitola Caramé il nuovo album di Angelina Mango, rilasciato tutto e a sorpresa. Dopo una lunga pausa dalle scene a causa di svariati motivi personali, la figlia d’arte, ex vincitrice della sezione canto di Amici, nonché dell’edizione 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, torna a presentarsi al proprio pubblico. Una pausa la sua che non ha affatto attenuato l’hype per il suo ritorno, tant’è che ha ricevuto un’autentica ovazione quando si è manifestata solo qualche settimana fa sul palco di Olly per cantare la hit Per due come noi. Non un singolo ad anticipare l’album, nemmeno una cover di una rivista specializzata o un countdown su Instagram per alimentare il fuoco nei cuori dei fans. Nulla. Un intero album, «quindici canzoni + 1» come ha scritto sui suoi profili social, depositato su tutte le piattaforme digitali in attesa degli stream, sicuramente numerosi, del suo pubblico.

Il disco interamente prodotto da lei

Un album interamente prodotto da lei, altra meritevole stravaganza per popstar del suo calibro. Prendono così forma e sostanza le parole scritte una manciata di settimane fa su Instagram, quando la lavorazione di questo disco era già evidentemente in stato avanzato: «Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta. Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio», segno che le idee erano chiare e che il cambio di prospettiva dovuto alla scelta di mettere in stand by il progetto ha funzionato per una nuova impostazione, come persona e anche come artista.

Perché Angelina Mango aveva deciso di sparire

Un passo indietro, è evidente, andava fatto, «Devo fermarmi per pensare alla mia salute» aveva detto in occasione dell’annullamento del tour italiano ed europeo, riferendosi alla rinofaringite acuta che l’ha colpita ma forse ancor più al forte stress accumulato in un lasso di tempo troppo breve. 17 mesi senza sosta, al centro dello showbiz musicale, dalla vittoria nella sezione canto di Amici a maggio 2023 alla partecipazione al Festival di Sanremo nel febbraio del 2024, con in mano appena 9 brani pubblicati.

E poi la vittoria e lo stress che ne consegue, l’Eurovision Song Contest con altissime aspettative da parte di pubblico e critica (maggio 2024), l’uscita alla fine di quel maggio dell’album d’esordio Poké melodrama, il tutto sotto lo scacco di uno stalker che proprio in quel periodo viene arrestato. E poi la partenza del tour l’11 ottobre, ma tiene botta dieci giorni, cinque date, il 23 ottobre infatti annuncia ufficialmente lo stop.

Da lì in poi cala il sipario su quello che succede nella sua vita e, trattandosi di uno dei personaggi più in vista in Italia, parte anche il solito rondò di gossip, secondo cui si sarebbe dedicata a terapia quotidiana, secondo ipotesi mai confermate su possibili problemi di salute mentale o disturbi alimentare. Tutte voci non confermate, Angelina Mango è stata amorevolmente coperta dalla sua manager Marta Donà, che nel frattempo aveva in cantiere il lavoro su Olly al quale, chissà, forse per non affaticarlo troppo memore dell’esperienza con l’altra sua assistita, ha risparmiato l’Eurovision Song Contest dopo la vittoria a Sanremo 2025.

Che cosa farà per Sanremo

Il nome di Angelina Mango gira fortemente nelle preliste ipotizzate nelle ultime settimane circa i big nell’agenda di Carlo Conti per Sanremo 2026. Chiaro che il conduttore toscano accoglierebbe a braccia aperte il ritorno all’Ariston di un personaggio dal così forte richiamo, ma a questo punto le domande da porsi in merito sono molteplici. La prima riguarda l’uscita di un intero album praticamente a ridosso dell’annuncio dei cantanti in gara al Festival, previsto come ormai da tradizione i primi di dicembre. Ma, attenzione, le edizioni deluxe dei dischi stanno ormai diventando praticamente la prassi, quindi non è detto che la coppia Mango/Donà non si sia conservata la pallottola d’argento per febbraio. È altresì vero che fa sorgere qualche dubbio riprendere il proprio cammino artistico laddove il forte stress emotivo che poi tanti guai ha causato all’artista è cominciato, seppur in maniera assolutamente felice. Quel che è certo è che le trattative per il prossimo cast del Festival di Sanremo stanno per entrare in zona calda ma tutte le liste lette in giro sono da ricevere con ogni dovuta cautela.