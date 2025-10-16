Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpFemminicidiGazaLegge di bilancio
Femminicidio Pamela Genini, Soncin resta muto davanti al gip: «Non è lucido»

16 Ottobre 2025 - 12:00 Ugo Milano
Gianluca Soncin e Pamela Genini
Gianluca Soncin e Pamela Genini
Attesa oggi la decisione del gip di Milano sulla convalida dell'arresto per il 52enne. Il killer della compagna 29enne è in isolamento nel carcere a San Vittore per omicidio volontario pluriaggravato da stalking, futili motivi e crudeltà

 Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio della fidanzata Pamela Genini, che è stato interrogato stamane dal gip di Milano Tommaso Perna. Soncin, assistito dall’avvocato Simona Luceri, ha scelto la linea del silenzio come già aveva fatto subito dopo l’arresto in ospedale, dove era stato portato dopo aver inscenato un tentativo di suicidio.

Ora l’uomo si trova in isolamento e come ha spiegato la sua legale, revocata in quanto Soncin ha nominato un avvocato di fiducia, «non è lucido. L’ho trovato dimesso – ha aggiunto – non ha ancora preso consapevolezza di quanto accaduto». La decisione del gip è attesa entro oggi

