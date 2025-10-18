Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
«Hamas vuole mantenere il controllo sulla sicurezza di Gaza ma non può disarmarsi» – La diretta

18 Ottobre 2025 - 13:09 Stefania Carboni
Lo riporta Reuters citando un alto funzionario del gruppo terroristico. Colpito minibus a Gaza City: 11 morti tra cui sette bambini. Erano tra i tanti palestinesi senza internet e non informati del limite delle "linee gialle"

Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo provvisorio, ma non può impegnarsi a disarmare il gruppo, punto che però era previsto nell’accordo proposto da Donald Trump per la pace su Gaza. A riportarlo è Reuters citando anche le considerazioni di un membro del politburo i Hamas, Mohammed Nazzal, secondo cui il gruppo è pronto a un cessate il fuoco della durata massima di cinque anni per ricostruire Gaza, con garanzie su ciò che accadrà in seguito, a condizione che ai palestinesi vengano dati «orizzonti e speranza» per uno stato. L’impiego di Hamas per il “controllo” dell’area, in questa prima fase dopo gli accordi con Israele, non è mai stato un mistero. Ne aveva parlato anche il presidente Usa stesso. Ma le scarse possibilità di disarmo per il gruppo terroristico rischiano di minare un cammino verso la pace già precario.

«Hamas deve aderire al piano in 20 punti. Il tempo sta per scadere»

«Hamas avrebbe dovuto rilasciare tutti gli ostaggi nella fase 1. Non l’ha fatto. Hamas sa dove sono i corpi dei nostri ostaggi. Hamas deve essere disarmato in base a questo accordo. Senza se e senza ma. Non l’ha fatto. Hamas deve aderire al piano in 20 punti. Il tempo sta per scadere», ha dichiarato l’ufficio del primo ministro israeliano a Reuters.

18 Ottobre 2025 - 13:00

Colpito minibus a Gaza City: 11 morti

Un attacco israeliano su un veicolo civile a Gaza City ha causato la morte di 11 membri della famiglia Abu Shaaban, segnando la violazione più grave in otto giorni di cessate il fuoco con Hamas. Lo riporta Al Jazeera, secondo cui l’incidente è avvenuto ieri sera nel quartiere Zeitoun, quando un carro armato israeliano ha colpito la famiglia mentre tentava di raggiungere la propria abitazione. Tra le vittime ci sono sette bambini e tre donne, ha riferito Mahmoud Basal della Protezione Civile di Gaza, sottolineando che «avrebbero potuto essere avvertiti o affrontati in modo diverso» e che «quanto accaduto conferma che l’occupazione è ancora assetata di sangue e insiste nel commettere crimini contro civili innocenti». Hamas ha condannato il raid definendolo un «massacro» e ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump e ai mediatori internazionali di esercitare pressioni su Tel Aviv. Una strage che si è creata in un contesto dove i militari dell’Idf attaccano chi oltrepassa la linea gialla, delimitata nell’accordo. Molti cittadini palestinesi non hanno a disposizione internet e quindi non conoscono le nuove direttive senza sapere dove sono schierati i soldati.

