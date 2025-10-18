«Hamas vuole mantenere il controllo sulla sicurezza di Gaza ma non può disarmarsi» – La diretta

Lo riporta Reuters citando un alto funzionario del gruppo terroristico. Colpito minibus a Gaza City: 11 morti tra cui sette bambini. Erano tra i tanti palestinesi senza internet e non informati del limite delle "linee gialle"

Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo provvisorio, ma non può impegnarsi a disarmare il gruppo, punto che però era previsto nell’accordo proposto da Donald Trump per la pace su Gaza. A riportarlo è Reuters citando anche le considerazioni di un membro del politburo i Hamas, Mohammed Nazzal, secondo cui il gruppo è pronto a un cessate il fuoco della durata massima di cinque anni per ricostruire Gaza, con garanzie su ciò che accadrà in seguito, a condizione che ai palestinesi vengano dati «orizzonti e speranza» per uno stato. L’impiego di Hamas per il “controllo” dell’area, in questa prima fase dopo gli accordi con Israele, non è mai stato un mistero. Ne aveva parlato anche il presidente Usa stesso. Ma le scarse possibilità di disarmo per il gruppo terroristico rischiano di minare un cammino verso la pace già precario.

«Hamas deve aderire al piano in 20 punti. Il tempo sta per scadere»

«Hamas avrebbe dovuto rilasciare tutti gli ostaggi nella fase 1. Non l’ha fatto. Hamas sa dove sono i corpi dei nostri ostaggi. Hamas deve essere disarmato in base a questo accordo. Senza se e senza ma. Non l’ha fatto. Hamas deve aderire al piano in 20 punti. Il tempo sta per scadere», ha dichiarato l’ufficio del primo ministro israeliano a Reuters.