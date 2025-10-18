Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Peter Hegseth (Segr. Guerra Usa) con cravatta simile a bandiera Russia all'incontro Trump-Zelensky – Il video

18 Ottobre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 18 ottobre 2025 Fa discutere la cravatta di Peter Hegseth, Segretario alla Guerra Usa, indossata durante l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky. Sebbene i colori siano quelli della bandiera americana, rosso, blu e bianco, la cravatta è a larghe strisce orizzontali nello stesso ordine di come sono disposte sulla bandiera russa, anch'essa rossa, blu e bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

