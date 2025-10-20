Guerra Ucraina, Trump: Non ho discusso di Donbass con Zelensky, si fermino su linee del fronte – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 20 ottobre 2025 “No, non ne abbiamo discusso. Noi pensiamo che quello che dovrebbero fare è fermarsi lungo la linea di battaglia dove si trovano ora. Il resto è molto duro da negoziare. Ci sono così tante differenze. Quello che dico è che dovrebbero fermarsi ora lungo le linee del fronte, tornare a casa, smettere di uccidere. Il Donbass dovrebbe rimanere così com’è ora e le due parti potranno negoziare qualcosa più avanti”, lo ha detto Trump alla stampa sull’Air Force One. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev