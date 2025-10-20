Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra Ucraina, Trump: Non ho discusso di Donbass con Zelensky, si fermino su linee del fronte – Il video

20 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 20 ottobre 2025 “No, non ne abbiamo discusso. Noi pensiamo che quello che dovrebbero fare è fermarsi lungo la linea di battaglia dove si trovano ora. Il resto è molto duro da negoziare. Ci sono così tante differenze. Quello che dico è che dovrebbero fermarsi ora lungo le linee del fronte, tornare a casa, smettere di uccidere. Il Donbass dovrebbe rimanere così com’è ora e le due parti potranno negoziare qualcosa più avanti”, lo ha detto Trump alla stampa sull’Air Force One. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Daniela Santanché e la presunta truffa all’Inps, il tribunale impone lo stop: perché l’udienza preliminare è congelata per mesi

2.

Meloni e il caso dell’ambasciatore in Russia che sa come l’Italia decide in armi (anche per difesa dai russi). L’imbarazzo tra le fila del governo

3.

Giorgia Meloni lascia la conferenza stampa dopo due domande. La pacca sulla spalla a Giorgetti: «In bocca al lupo» – Il video

4.

Elezioni in Campania, Avs punta su Souzan Fatayer: «Sono ‘na palestinese napulitana. Nata in Palestina, penso in napoletano». Chi è la candidata

5.

«Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva». Il video fake che fa imbufalire Donzelli (FdI): «Li denuncio» – Il video